“Es verdaderamente increíble el cinismo de estas personas”: habló el estudiante que increpó a Luis Videgaray en el MIT (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

Alonso Espinosa Domínguez, el alumno de origen mexicano que increpó a Luis Videgaray durante una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en febrero de este año, alzó la voz y expresó lo que piensa del ex secretario federal, el sistema de corrupción que representa y la política en México.

La periodista Dolia Estévez consiguió una entrevista con el estudiante de tan solo 22 años y publicó, para el medio Sin Embargo, el intercambio de ideas que produjo el acercamiento de Espinosa a movimientos sociales/políticos en EEUU.

Muchos recordarán el fragmento de una conferencia sobre Inteligencia Artificial en el MIT donde Videgaray Caso participó con una ponencia y al final fue increpado por alonso respecto a su participación en los casos de Odebrecht, Pemex/Lozoya, OHL, malversación de fondos para las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Monex y Soriana. “Valdría la pena abordarlos en el contexto de su discurso sobre confianza y democracia, porque se me ocurre que es el enorme elefante en el cuarto”, dijo el alumno de Matemáticas.

Alonso Espinosa entró al MIT por una beca del gobierno federal (Foto: Faccebook / Alonso Espinosa Domínguez)

A lo cual, el doctor en Economía por el MIT contestó: “Defiendo mi trayectoria y mis acciones. Obviamente, como hacedor de política, hice buenas cosas y cometí errores, pero aprendí mucho. Con gusto hablo contigo cuando quieras, la puerta de mi oficina siempre estará abierta y podemos discutirlo”.

Espinosa Domínguez es originario de Cuernavaca, capital de Morelos, y a la edad de 18 años entró a esta institución de élite para estudiar la carrera de matemáticas, de la cual se graduó en mayo de este año; sin embargo, el joven puntualizó que cuando entró al MIT, por medio de un apoyo federal para estudiantes talentosos, desconocía lo cercano que están estos colegios con la vida política de EEUU y México.

Como referencia, actualmente Luis Videgaray es director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial, mismo que está patrocinado por la escuela de negocios Sloan y el Stephen A. Schwarzman College of Computing. A esto, cabe recordar que Stephen Allen Schwarzman, recibió en 2018, de las manos de Enrique Peña Nieto, la condecoración Orden del Águila Azteca por sus contribuciones a las sociedades y economías de México y EEUU.

El ex secretario no ha dado entrevistas desde que arrestaron a Emilio Lozoya (Foto: Artemio Guerra Baz/ Cuartoscuro)

Durante la entrevista con Estévez, Alonso aseguró que no acudió a la oficina de Videgaray, pues no tenía mucho sentido, “era obvio que no pretendía realmente abordar el tema por su respuesta en la conferencia [...] Supuse que me iba a decir cosas muy vagas, como ‘quizá cometí errores, pero todo funcionario comete errores y yo hice todo lo que pude para mejorar el país’”.

También contrastó el contenido de la conferencia con el quehacer político del ex secretario y expresó que es “increíble el cinismo de estas personas”.

“Videgaray habló de ética y democracia, y sobre cómo estas tecnologías presentan ciertos problemas éticos y tenemos que procurar ponerles atención. Pero durante la campaña de Peña Nieto y durante su tiempo como Secretario de Hacienda estaban negociando fondos para las campañas del PRI, espiando a periodistas con intentos de hackear sus teléfonos con el programa Pegasus”, expresó el recién graduado.

Dentro del MIT descubrió los lazos entre las escuelas de élite con los gobiernos de EEUU, México y del resto del mundo (Foto: Faccebook / Alonso Espinosa Domínguez)

Durante la entrevista, también se le preguntó si apoya al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo cual refirió que las verdaderas transformaciones emanan de movimientos populares ajenos a lo establecido en las estructuras políticas vigentes, para no obedecer a las estructuras de las élites que rigen el Estado.

“No, desde luego tampoco apoyo a ninguno de los otros partidos ni a las élites políticas mexicanas. Para mi gusto, Andrés Manuel no puede y no quiere romper con la élite empresarial mexicana. En la reunión con Trump trajo a toda la élite mexicana para hablar de cómo Trump respeta a México. Respeto a toda la gente que, cansada de la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN, votó por él. No dudo que Andrés Manuel tenga buenas intenciones, pero no creo que realmente sea posible, dado el balance de poderes que hay en México y en el mundo, llevar a cabo una verdadera transformación en la sociedad, en las instituciones gubernamentales y en la economía por la vía electoral. Pero por supuesto que creo que las grandes transformaciones a favor del pueblo son posibles. Simplemente creo que ellas sólo pueden surgir de movimientos populares bien organizados desde fuera del existente aparato de Estado, porque este no tiene manera de ‘independizarse’ de los intereses de la actual élite económica y política”, explicó.

