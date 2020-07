Qué puesto tiene Luis Videgaray en el MIT y cómo se relaciona con el gobierno de México (Foto: Artemio Guerra Baz/ Cuartoscuro)

Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es una de las figuras políticas mexicanas más representativas del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, a pesar de ya no dedicarse a la cosa pública en México, recientemente acaparó la óptica mediática por el caso Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y su sepulcral silencio ante la expectativa que levanta esta investigación.

Aunado a esto, después de que Alonso Espinosa Domínguez, estudiante mexicano del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), increpara al también ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante una ponencia, miles de usuarios se interesaron en la vida actual de Videgaray Caso.

Muchos recordarán la intervención de Espinosa Domínguez durante una conferencia en el MIT donde cuestionó a Luis Videgaray respecto a su participación en los casos de Odebrecht, Pemex/Lozoya, OHL, malversación de fondos para las campañas del PRI, Monex y Soriana. “Valdría la pena abordarlos en el contexto de su discurso sobre confianza y democracia, porque se me ocurre que es el enorme elefante en el cuarto”, dijo el alumno de Matemáticas.

Luis Videgaray estuvo a cargo de dos secretarías federales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (Foto: Archivo)

A lo cual, el doctor en Economía por esta misma institución contestó: “Defiendo mi trayectoria y mis acciones. Obviamente, como hacedor de política, hice buenas cosas y cometí errores, pero aprendí mucho. Con gusto hablo contigo cuando quieras, la puerta de mi oficina siempre estará abierta y podemos discutirlo”.

Actualmente, el también egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) es el director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial, mismo que está patrocinado por la escuela de negocios Sloan y el Stephen A. Schwarzman College of Computing.

Dichas instituciones representan intereses que van más allá de lo académico, pues en palabras de Espinosa Domínguez, “(el gobierno de) Estados Unidos empezó a financiar laboratorios en las instituciones académicas para ayudar en la II Guerra Mundial y después en todos los conflictos en los que entró por la guerra fría. En Vietnam, MIT tuvo un papel importante en investigaciones para el ejército estadounidense”, declaró en entrevista con la periodista Dolia Estévez, de Sin Embargo.

De hecho, derivado de este señalamiento, el estudiante nacido en Cuernavaca, Morelos, perteneció a los fundadores del movimiento “MIT Students Against War”, el cual se inauguró con la protesta contra la invitación a Henry Kissinger como orador principal en la inauguración del MIT College of Computing, creado con fondos de Stephen A. Schwarzman.

Alonso Espinosa Domínguez increpó al ex secretario en el MIT (Foto: Facebook / @Alonso Espinosa Domínguez)

Las preguntas obligadas a esto son ¿Quiénes son Henry Kissinger y Stephen A. Schwarzman? y ¿Cuál es su relación con el Estado mexicano?

Henry Alfred Kissinger

Registrado al nacer como Heinz Alfred Kissinger, llegó al mundo el 27 de mayo de 1923 en Baviera, Alemania. Es un político estadounidense que tuvo una gran influencia sobre la política internacional de su país. Es militante del partido Republicano y fue Secretario de Estado y Consejero de Seguridad Nacional para dos administraciones presidenciales: Richard Nixon y Gerald Ford.

Kissinger planteó una política internacional notable en su relación con México pues, mientras en tierra azteca se acababa de disfrutar el periodo conocido como el Desarrollo estabilizador (1954-1970), el político estadounidense tuvo dos grandes reflexiones:

“Estados Unidos no puede tener un Japón en su frontera sur” y “México es un país muy fácil de controlar, ya que es gobernado por un solo hombre; hagamos que sus jóvenes brillantes se eduquen en nuestro sistema y costumbres y harán de México un país sujeto a nuestro dominio sin derramar una gota de sangre”.

Henry Kissinger fue secretario de Estado en la década de los 70 (Foto: LBJ Library / Marsha Miller)

Entre otras cosas, también se le señala a Henry Kissinger como una de las mentes detrás de la famosa Operación Cóndor.

Stephen Allen Schwarzman

Nacido el 14 de febrero de 1947, Schwarzman es un empresario multimillonario, presidente y CEO de The Blackstone Group, una firma de capital privado global que estableció en 1985 con el ex presidente y CEO de Lehman Brothers y el Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Peter G. Peterson.

En 2018, el entonces presidente Enrique Peña Nieto lo condecoró con la Orden del Águila Azteca por sus contribuciones a las sociedades y economías de México y EEUU.

“Es propósito del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reconocer al señor Stephen Allen Schwarzman, Presidente y Cofundador de The Blackstone Group, por sus gestiones para facilitar importantes inversiones de dicha empresa en el sector energético mexicano [...] Ha desarrollado proyectos de generación de energía eléctrica para nuestro país, como el parque eólico Ventika, y Frontera Export, la primera planta de energía ubicada en Texas para exportación de electricidad a México [...] The Blackstone Group invirtió en el Proyecto Tierra Mojada, el cual consiste en una planta de generación de electricidad de ciclo combinado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que contará con una capacidad de 875 mega watts...” se lee en una publicación del Diario Oficial de la Federación.

