El “exilio silencioso” de Luis Videgaray: es profesor del MIT, no habla con la prensa y no tuitea

Luis Videgaray Caso (Foto: Cuartoscuro)

Luis Videgaray Caso, considerado la mano derecha del ex presidente Enrique Peña Nieto, reapareció… a través de un correo electrónico, en donde declinó responder las preguntas de la periodista Dolia Estévez.

En su columna del portal Sin Embargo, la comunicadora aseguró que cuestionó al ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores sobre si había sido contactado por la Fiscalía General de la República (FGR) tras los alegatos del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin en su contra, si tiene abogado y cómo responde a las imputaciones que hace Lozoya sobre su participación en la compra de Agronitrogenados.

Pero el hombre fuerte del sexenio anterior y quien ahora se desempeña como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se limitó a contestar: “Desde que salí del Gobierno de México me he abstenido de dar entrevistas, o publicar opiniones en medios o redes sociales. Sigo apegado a esta decisión personal, y agradezco mucho tu comprensión. Reitero mi compromiso de que, cuando decida hacer públicas mis opiniones, será un gusto conversar contigo”, le respondió.

Pero el pasado mes de febrero, días antes de la captura de Emilio Lozoya en Málaga, España; Videgaray Caso fue cuestionado por un estudiante de matemáticas cuando el ex funcionario mexicano dictó una conferencia sobre Inteligencia Artificial (AI) en el MIT.

Enrique Peña Nieto con Luis Videgaray

El joven confrontó a Luis Videgaray sobre su papel en Odebrecht, Pemex, Lozoya, OHL, así como malversación de fondos para las campañas priistas, Monex y Soriana. “Valdría la pena abordarlos en el contexto de su discurso sobre confianza y democracia, porque se me ocurre que es el enorme elefante en el cuarto”, señaló el estudiante, quien dijo llamarse “Alonso” y cursar el último año de Matemáticas.

“Defiendo mi trayectoria y mis acciones. Obviamente, como hacedor de política, hice buenas cosas y cometí errores, pero aprendí mucho. Con gusto hablo contigo cuando quieras, la puerta de mi oficina siempre estará abierta y podemos discutirlo”, respondió Videgaray (YouTube, “De los principios a la implementación: los retos de la política de AI en todo el mundo”, 21/02/2020). La periodista señaló que no fue posible encontrar al estudiante.

La comunicadora asegura que ahora, Luis Videgaray Caso vive solo en un pequeño departamento a unos pasos del campus universitario, fuera de los reflectores, concentrado en su trabajo, dando clases y conferencias antes de la pandemia. Adoptó el look del desenfadado profesor con chaqueta sport y camisa de color. Viaja a la Ciudad de México a visitar a su familia, aunque no se sabe con qué frecuencia.

Dolia Estévez destacó que en 2019, Videgaray Caso firmó contrato por un año con el MIT para desempeñarse como director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial, maestro en la escuela de administración e investigador en el Instituto de Investigaciones sobre Políticas de Internet. La oficina de prensa del MIT le informó sobre la extensión de su contrato, que venció este mes, pero declinó decir por cuánto tiempo.

“Puedo confirmar que el señor Videgaray continúa como profesor visitante senior y director del proyecto sobre AI de MIT… MIT confirma el empleo de individuos, pero no discute la extensión de esas designaciones”, señaló Kimberly Allen, directora de Relaciones con Medios.

Luis Videgaray Caso se desempeñó como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto (EFE)

La periodista destacó que en abril de 2018, a seis meses de concluir el sexenio, Videgaray preparó el terreno para su exilio académico. Visitó MIT, donde obtuvo su doctorado en economía en 1998, para ofrecer la contribución del gobierno de México al tema de AI.

Se entrevistó con la comunidad científica, líderes empresariales locales y con el alcalde Boston. Se reunió con el presidente de la institución, el ingeniero venezolano Leo Rafael Reif, con quien discutió el proyecto de la ONU sobre el impacto de AI en los países con capacidad digital limitada (SRE blog 15/04/2018).

“No sé cuánto tiempo hayan negociado su llegada después de su visita, pero seguramente intercambió correos con los profesores con quienes se reunió que crearon el interés académico de invitarlo a continuar su investigación en MIT”, le reveló a la periodista, una persona con conocimiento del proceso.

Según sus fuentes, MIT realizó estudios a petición del todavía Canciller mexicano, pero la SRE y Hacienda aseguraron no tener registro de contratos con la universidad, en respuesta a una solicitud de transparencia.

La periodista destaca que Videgaray no ha caído de la gracia del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Jared Kushner, su amigo y socio, le propuso recientemente la presidencia del Banco Internacional de Desarrollo (BID), pero respondió que sólo si contara con el respaldo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una persona cercana, quien señaló que su relación con el actual jefe del ejecutivo mexicano “no es mala”.

Dolia Estévez recordó que la amistad entre Luis Videgaray y Emilio Lozoya terminó mal, luego de que (de acuerdo con versiones de personas cercanas a Videgaray) el ex secretario de Hacienda confrontó a Lozoya Austin cuando se percató de la corrupción masiva en el caso de Odebrecht y entonces Lozoya fue forzado a dejar Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero como ex miembro del Consejo de Administración de Pemex, Videgaray habría dado el visto bueno a los desfalcos en la petrolera por la compra millonaria de Agronitrogenados.

La periodista destaca el hecho de que, hasta el momento, el también ex canciller no ha sido acusado de nada. En la pesquisa de la FGR sobre él y su familia, no aparecen empresas en donde se tenga sospecha de que haya estado involucrado, o que se hubieran prestado para operaciones opacas, de acuerdo con la prensa.

