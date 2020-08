“Está en prisión por no ‘delatar’ a otros funcionarios”: la respuesta de los abogados de Rosario Robles al fiscal Alejandro Gertz Manero

Indicaron que los dichos del fiscal contravienen el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales (Fotoarte: Infobae)

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo el pasado 12 de agosto que la ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, continúa presa por no tener una “conducta solidaria con el Estado mexicano”, mientras que la libertad condicional de Emilio Lozoya, quien fue ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y también atraviesa un proceso penal, es consecuencia de su cooperación con la justicia mexicana

Los abogados de Robles Berlanga, quienes pertenecen a la firma Epigmenio Mendieta y Abogados, emitieron un comunicado, titulado Precisiones de los abogados de Rosario Robles sobre las declaraciones del titular de la FGR, en respuesta a Gertz Manero.

En primera instancia aseguraron que es falso que su cliente sea acusada por afectación al erario, pues el proceso que enfrenta es por ejercicio ilícito del servicio público, el cual, destacan, es de omisión formal, considerado no grave y no apareja la reparación del presunto daño ocasionado.

Por esta acusación debería enfrentar su proceso en libertad

Por otro lado, aseguraron que no existe una acusación formal de la Fiscalía General de la República (FGR) hacia Rosario Robles por provocar daño patrimonial u otro delito distinto al que mencionaron. Además, recordaron a la fiscalía que está obligada a investigar, fundamentar y comprobar las acusaciones que haga.

El fiscal señaló que Lozoya tiene libertad condicional porque coopera con la justicia y Rosario Robles, no (Foto: EFE)

Sin embargo, lo que más saltó a los abogados fue la especificación de Gertz Manero sobre que la permanencia en prisión de la ex titular de la Sedesol tiene que ver con su falta de solidaridad hacia el Estado mexicano.

Dejando en entredicho que nuestra defendida está privada de su libertad por no “delatar” a otros funcionario, cuando en realidad no tiene nada que revelar

Señalaron que estas palabras significan que el “fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía”. Recordaron que este tipo de mecanismos eran conocidos anteriormente como “tehuacanazos”, los que parecen haber derivado en la privación de la libertad.

Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer “colaborar” con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito

Indicaron que los dichos del fiscal contravienen el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los derechos de imputado. En este se señala en la fracción I que la imputada debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad por los hechos de los que es acusada.

Los abogados recalcaron que legalmente Robles Berlanga no puede ser expuesta en medios de comunicación ni presentada como culpable a la comunidad (Foto: Cuartoscuro)





Además en la fracción XIV se señala que no puede ser expuesta a los medios de comunicación y en la XV que no debe presentarse ante la comunidad como culpable sin que se haya determinado así.

Bajo estos argumentos es que los abogados de Rosario Robles señalaron que las declaraciones de Gertz manero son una afrenta al debido proceso y a la presunción de inocencia y reiteraron que se trata de una detención arbitraria y una nueva modalidad de presión.

El fiscal General hizo estas declaraciones durante una videoconferencia que llevó por título “El caso Lozoya. Un diálogo con Alejandro Gertz Manero” donde también señaló que de tener una conducta solidaria, la ex funcionaria ayudaría a descubrir la conocida Estafa Maestra.

Por otro lado, dijo que el gobierno no encubre a Emilio Lozoya, pues bajo el criterio de oportunidad bajo el que se amparó, la justicia mexicana busca llegar al fondo de las investigaciones por sobornos en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

