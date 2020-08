FGR incautó bienes a Emilio Lozoya en México y el extranjero como reparación del daño a Pemex (Foto: EFE/José Méndez)

El caso de la Fiscalía General de la República en contra de Emilio Lozoya Austin avanza y tras las denuncias del ex director general de Petróleos Mexicanos, las autoridades informaron que comenzaron el aseguramiento de bienes equiparables al daño.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, reveló en un seminario sobre violencia y paz del Colegio de México (Colmex) que han asegurado bienes millonarios a Emilio Lozoya Austin con el objetivo de reparar el daño, de acuerdo con el recuento del periódico El Universal.

El fiscal informó, además, que las incautaciones al ex funcionario público cubren una parte importante de las pérdidas en la empresa estatal mexicana, luego de la presunta compra a sobreprecio de la planta Agro Nitrogenados.

Aunque no especificó el monto ni los bienes o sus respectivas ubicaciones, el fiscal general aseguró que tanto en México como en el extranjero han logrado asegurar éstos mismos tanto a Lozoya Austin como a sus allegados, de acuerdo con los informes de la reportera Diana Lastiri.

“El daño que este individuo le causó al Estado mexicano está absolutamente especificado, periciado y sabemos de qué tamaño es. Tenemos bienes que acreditan, si no todo, una buena parte de lo que debe”, detalló Gertz Manero.

Además, aseguró que la Fiscalía pone especial atención en la reparación del daño al erario, por lo que los aseguramientos de propiedades, en el caso de existan más, continuará hasta cumplir con el saldo de las operaciones presuntamente ilícitas porque “si no hay reparación del daño, no hay justicia”, de acuerdo con el recuento de Excélsior.

“En este procedimiento, cada uno de los que hayan cometido alguna parte del delito tendrán necesariamente que asumir —porque así lo señala la ley— la parte de reparación del daño que vaya a ser necesaria”, detalló el fiscal, según el medio mexicano.

Por último, aseguró que para poder cumplir con el criterio de oportunidad para Lozoya, con el objetivo que la FGR desista de acusarlo de los delitos que se le imputan, será necesario cumplir con algunas condiciones entre las que destaca, precisamente, la reparación del daño.

Fiscalía reveló que para poder cumplir con el criterio de oportunidad será necesario cumplir con algunas condiciones entre las que destaca, precisamente, la reparación del daño (Foto: Europa Press/Thomas Padilla)

Lozoya fue vinculado a proceso por los casos de presunta corrupción de Odebrecht, así como la compra de Agro Nitrogenados. Los delitos que se le señalan incluyen asociación delictuosa, cohecho y operación con recursos de procedencia ilícita.

Por el momento, Emilio Lozoya enfrentará dichos procesos en libertad, pero porta en todo momento un brazalete electrónico y no puede salir de la Ciudad de México; además, debe presentarse ante las autoridades dos veces por mes. Esta decisión se involucra con la cooperación de Lozoya con las autoridades mexicanas para reducir sus propios castigos.

Dicha participación del ex director general de Pemex incluye una reciente denuncia de Lozoya ante la FGR, misma donde señala al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex funcionario Luis Videgaray de haberle ordenado la reparticipación de más de 100 millones de pesos en sobornos de Odebrecht a asesores electorales extranjeros que trabajaron en su campaña presidencial del 2012.

Respecto a los presuntos sobornos para la aprobación de las reformas estructurales del gobierno del priísta, entre ellas la Reforma Energética, el fiscal reveló que, de acuerdo a las declaraciones del ex director de Pemex, fueron 120 millones de pesos los que se les entregaron a un diputado y cinco senadores.

