Torre Esmeralda, la “oficina secreta” de Emilio Lozoya en la Ciudad de México (Foto: Europa Press / Thomas Padilla)

La cooperación entre Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y el gobierno mexicano continúa su rumbo y cada día salen a la luz nuevos datos que incluye el contenido de los videos que supuestamente habría entregado como pruebas.

Uno de ellos, por ejemplo fue grabado dentro de una supuesta oficina de carácter privado desde donde presuntamente operaba en secreto Lozoya Austin, de acuerdo con la información que brindaron ex funcionarios de Pemex al diario Milenio.

El medio aseguró que dicha oficina está dentro de la Torre Esmeralda, ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, Bulevar Manuel Ávila Camacho (Periferico). De acuerdo con su página oficial, están a un kilómetro del metro Auditorio (Línea 7) y a escasos pasos de Avenida Paseo de la Reforma.

Además, confirmó el reportero José Antonio Belmont, se trata del mismo complejo donde la empresa Odebrecht estableció su sede en México durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto; pero en las Torre Esmeralda II y III, al igual que su filial Braskem.

Las fuentes revelaron que Lozoya Austin fue recogido en la Torre Esmeralda con helicópteros para el uso exclusivo de Petróleos Mexicanos en al menos en dos ocasiones.

Por otra parte, aseguraron que Lozoya solía revisar asuntos privados en ese despacho. Revelaron también que solamente se hacía acompañar por su equipo más cercano en el que destaca Rodrigo Arteaga Santoyo, su ex secretario particular.

Otras personas que también eran solicitadas en dicha oficina, reveló el medio mexicano, son Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la Dirección general de la empresa estatal mexicana; Carlos Roa Rodríguez, ex jefe de asesores y Edgar Torres, director de Pemex Fertilizantes.

Estos hombres podrían fungir como testigos dentro de las carpetas de investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR), pues de acuerdo con Milenio, Emilio Lozoya los habría ofrecido para tal efecto; sin embargo, son también investigados por corrupción.

Por otra parte, informaron que esta oficina podría ser clave dentro de las declaraciones y las pruebas que Emilio Lozoya Austin aportará a la FGR. Supuestamente uno de los videos que forman parte de las evidencias habría sido filmado en tal despacho.

El medio informó que las filmaciones ya están en manos de las autoridades, pero actualmente permanecen bajo análisis pericial para ratificar tanto su veracidad como su procedencia.

Entre las ventajas de esta sede que enumeró el medio, destaca la inexistencia de un registro público de personas que llegaron a visitarlo, ni cámaras de seguridad que puedan ser revisadas bajo la ley de transparencia.

Uno de los videos entregados como prueba por el ex director general de Pemex habría sido filmado en esta supuesta sede secundaria (Foto: Cuartoscuro)

Lozoya fue vinculado a proceso por los casos de presunta corrupción de Odebrecht, así como la compra de Agro Nitrogenados. Los delitos que se le señalan incluyen asociación delictuosa, cohecho y operación con recursos de procedencia ilícita.

Por el momento, Emilio Lozoya enfrentará dichos procesos en libertad, pero porta en todo momento un brazalete electrónico y no puede salir de la Ciudad de México; además, debe presentarse ante las autoridades dos veces por mes. Esta decisión se involucra con la cooperación de Lozoya con las autoridades mexicanas para reducir sus propios castigos.

Dicha participación del ex director general de Pemex incluye una reciente denuncia de Lozoya ante la FGR, misma donde señala al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex funcionario Luis Videgaray de haberle ordenado la reparticipación de sobornos de Odebrecht.

