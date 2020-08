De gobernó un “narcoestado” a “nos hacen los mandados”: se agrava la guerra entre López Obrador y Calderón

(Fotos: Cuartoscuro)

El ex presidente de México Felipe Calderón está convencido de que López Obrador, actual mandatario, libra una persecución política contra él y se refirió a los últimos señalamientos como “hostigamiento político”.

“Esto no es justicia ni deseos de acabar con la corrupción. Esto son ganas de revancha política”, dijo el ex miembro del Partido Acción Nacional (PAN).

Desde hace un par de días los dos políticos sostienen una confrontación verbal que ha traído a la memoria una rivalidad que data desde 2006.

“Narcoestado”

Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras las investigaciones contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad de Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se puede hablar de que existía un “narcoestado” en administraciones pasadas.

“Yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esa manera el Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno... Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia”, señaló.

En su rueda de prensa matutina, el mandatario se refirió a dos “casos emblemáticos” que están en investigación: el de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos entre 2012 y 2016 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y al de García Luna.

El término narcoestado es una definición de carácter político/económico que se aplica cuando las instituciones del Estado están íntimamente relacionadas con el fenómeno del narcotráfico. Esto sucede cuando los principales líderes políticos o funcionarios públicos de alto perfil ejercen sus funciones en favor del trasiego ilegal de drogas para recibir algún tipo de beneficio.

“Yo no saludé a la mamá de El Chapo”

En respuesta, Calderón consideró que lo que está en juego son las elecciones de legisladores de 2021 y rechazó que su gestión haya sido un narcoestado, señalamiento que incluso consideró “ofensivo”.

“Lo rechazo categóricamente. Me parece ofensivo incluso para México. Me podrán criticar muchas cosas. Habrá quien esté de acuerdo o en desacuerdo con esa estrategia. Pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo. Yo no liberé a ningún criminal. Ni a los hijos del Chapo”, declaró Calderón Hinojosa durante una entrevista a Joaquín López-Dóriga transmitida en Grupo Fórmula.

El ex abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) se deslindó de cualquier presunción corrupta y aseguró que si algún servidor público de su régimen apalabró convenios con miembros de la delincuencia organizada para recibir beneficios, esa responsabilidad le compete únicamente al individuo que se dejó corromper.

“Puede haber gente que haya tenido arreglos o que haya ocurrido en corruptelas. Eso lo determinarán las autoridades. Pero mi gobierno estaba totalmente comprometido en la lucha contra la delincuencia. Y me parece calumniosa y ofensiva la expresión. Muy jaladora de nota, eso sí. Porque es evidente que lo que el presidente quiere hacer es desviar la atención de los problemas nacionales. De estos más de 160 mil muertos que hay en México”, aseguró el esposo de Margarita Zavala, ex candidata a la presidencia de México.

“Yo qué culpa tengo que Calderón se enoje”, dijo el Presidente esta mañana en su conferencia de prensa, en donde afirmó que volvería a saludar a la mamá de “El Chapo”, porque “es una anciana”.

“García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora Palomino, Pequeño, hasta los premiaba. Que por qué saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar si la encuentro a la señora, ahora ya no de mano porque no puedo, pero por qué no voy a saludar a una señora.

Que se liberó al hijo de Guzmán Loera, pues sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo. Pero que él nos diga todo lo que sabe de García Luna, porque fue su secretario de García Luna”, enfatizó López Obrador.

