“Sí se puede hablar de un narcoestado”: López Obrador se refirió al papel de García Luna en el gobierno de Calderón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que tras las investigaciones contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad de Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se puede hablar de que existía un narcoestado en administraciones pasadas; además informó que se están haciendo investigaciones en el país en contra de ex secretario de Estado.

“En este caso, en esta investigación de García Luna, aparte de Estados Unidos donde se le está juzgando, también en México hay expedientes abiertos, lo mismo para Cárdenas Palomino y del señor Pequeño.

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias sobre estás dos personas, de modo que está abierto el proceso y sí quedan funcionarios de ese grupo en el actual gobierno, en lo que corresponde en lo Ejecutivo, que no se proteja a nadie, y supongo que va a suceder lo mismo en el caso de la fiscalía porque le tengo confianza al fiscal , es un hombre recto íntegro no va a proteger a nadie, ya pasó el tiempo en que solo se juzgaba a a a quienes no tenían agarraderas, a quienes no tenían influencia, ahora se castiga por parejo”, indicó el mandatario.

López Obrador explicó que antes pensaba que no era correcto que se le calificara como narcoestado, al Estado mexicano, per, dijo, “ahora que está saliendo a relucir, pues si se puede hablar” de eso.

“Yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esa manera el Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno... Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia”, señaló.

