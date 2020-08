“Nos van hacer los mandados”: Calderón desestimó los señalamientos que lo vincularon con caso Odebrecht

Felipe Calderón pidió seguridad para su familia. (Foto: Archivo)

Después de que la revista Proceso señaló al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa como partícipe en el esquema de corrupción del caso Odebrecht, el ex mandatario mexicano se deslindó de los señalamientos y afirmó que son afirmaciones “ridículas”.

“Es totalmente absurdo eso. Yo sí fui un presidente que promovió la inversión en México, nacional y extranjera. Los mayores volúmenes de inversión se dieron en mi gobierno, particularmente en los últimos tres años, después de la recesión económica, cuando México registró la mayor tasa de crecimiento económico que haya tenido en lo que va del siglo”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el programa Por la mañana de Radio Fórmula.

Este sábado se dio a conocer que Felipe Calderón estuvo involucrado en el esquema de corrupción del caso Odebrecht, mediante la planta Etileno XXI.

En 2016, la compañía brasileña Braskem, filial de Odebrecht, y la mexicana Idesa pusieron en operación la planta Etileno XXI al sur de Veracruz. Desde ese año Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante un contrato firmado, se comprometió a proveerles 66 mil barriles diarios de etano, un hidrocarburo y excelente combustible. Sin embargo, para cumplir con el convenio tuvo que disminuir 30% el abasto del mismo insumo a sus propias petroquímicas de Cangrejera, Pajaritos y Morelos.

Logo de Odebrecht (Foto: Archivo)

A través de un documento, la industria petrolera mexicana pagó una multa de hasta USD 300 millones en caso de incumplimiento. A causa de ello, la producción del combustible no fue suficiente para la cuota suscrita, por lo que se desató la demanda de las propias plantas de la paraestatal, y de esta forma comenzó a importarlo pese a que históricamente había sido autosuficiente al respecto, de acuerdo con MCCI.

El contrato de Etileno XXI fue realizado por el ex presidente Calderón, quien fue señalado de realizar “la trama de la trasnacional brasileña”, junto a las dependencias federales en los dos sexenios anteriores. Dichas pruebas apuntaron a que Calderón Hinojosa realizó el convenio.

A su vez, el contrato tenía el objetivo de favorecer a Marcelo Odebrecht, con lo que “sangró” al Estado con miles de millones de pesos, ya que permitió al empresario crear una plataforma fraudulenta para mover millones de dólares a diversos países y le endosó a Enrique Peña Nieto.

Según Calderón, el proyecto Etileno XXI no fue una creación suya, “venía desde el tiempo de Vicente Fox, que Raúl Muñoz Leos, ex director de Pemex, lo había bautizado como el proyecto Fénix”.

(Foto: Cuartoscuro)

“Lo que se buscaba era reactivar la industria petroquímica, porque estaba prácticamente muerta, sin que Pemex metiera dinero del propio Pemex a las petroquímicas, sino que hubiera inversión de capital privado”, explicó.

Previo a la presidencia, el entonces panista también fue Secretario de Energía (Sener) del 2 de septiembre de 2003 al 1 de junio de 2004, durante la gestión de Vicente Fox Quesada (2000-2006), siendo que desde ese cargo y ya como mandatario en 2007:

“Felipe Calderón ideó el contrato Etileno XXI para favorecer a Marcelo Odebrecht, con lo que sangró al Estado [Mexicano] con miles de millones de pesos, permitió al empresario establecer una plataforma fraudulenta para mover millones de dólares a diversos países y le endosó a Enrique Peña Nieto (2012-2018) la tarea de facilitarle al brasileño la ingeniería financiera… Un contrato de alcance transexenal”, explicó Proceso.

Lo anterior se concluye de documentos con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR), integrados a la carpeta de investigación iniciada en 2017 por la presunta trama de “moches”, “coimas” o sobornos de la multinacional sudamericana y de la que habría sido parte Emilio Lozoya Austin, ex director general de la petrolera de México.

Foto: Presidencia de México.

Según Felipe Calderón, el gobierno de López Obrador busca “revancha política” y quiere debilitar a los partidos enemigos. Sin embargo, subrayó, “nos van a hacer los mandados”.

“Nos van a hacer los mandados, porque estamos muchos mexicanos hasta el gorro de este gobierno, que no quiere que hablemos del desastre económico que están haciendo con el país, que no quiere que hablemos de un presidente que no tiene la decencia de usar tapabocas por respeto a los mexicanos; y quiere que estemos hablando de especulaciones a la prensa, porque quieren debilitar a los enemigos políticos del gobierno.

“Ni tienen razón, no nos vamos a dejar […] Es una maquinación mediática para estar dañando, o pretender dañar, a quienes vamos a competir a López Obrador y le vamos a gana a Morena en las elecciones de 2021”, apuntó.

El presidente López Obrador, por su parte, se refirió esta mañana a la administración de su antecesor como un “narco-estado”:

“Se llegó a hablar de un ‘narcoestado’ y yo, sinceramente, en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esta manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un ‘narcoestado’, porque estaba tomado el gobierno, quienes tenían a su cargo combatir la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger”, señaló AMLO.

