Autoridades advierten altos porcentajes de abandono escolar en educación básica tras pandemia de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Las escuelas entraron en un periodo de educación a distancia durante las últimas semanas de marzo de 2020, cuando se implementó en México la Jornada Nacional de la Sana Distancia; incluso iniciarán el nuevo ciclo escolar en un sistema mixto.

En este contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP), reveló que tras la emergencia sanitaria se registró un 10% en el rezago educativo de educación básica, mientras que a nivel superior alcanzó hasta un 8% de acuerdo con Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la SEP, palabras retomadas por diario Milenio.

El 10% de la matrícula en educación básica, revela que fueron 2 millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria quienes abandonaron las clases; mientras tanto, en educación superior el abandono se calcula en 8%, es decir 305 mil 89 universitarios aproximadamente, de acuerdo con los datos de la reportera Laura Toribio en el sitio Excélsior.

Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, dijo que la consigna es hacer un esfuerzo para abatir el abandono escolar.

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Bórquez aseguró que la secretaría ya tomó algunas decisiones al respecto como programas de prevención que se adelantan a un posible abandono de la educación.

Aseguró que algunos de los signos que pueden presentarse y que han logrado identificar son que el alumno no contesta a los llamados, que no se asiste a las sesiones, que no se entregan los documentos necesarios y un largo etcétera.

Entre los programas que arrancarán para combatir el rezago de los alumnos en educación básica, se presentó una iniciativa para que los alumnos de Educación Superior realicen su servicio social apoyando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Concheiro Bórquez expuso que “es importante el programa del servicio social a través del cual se hará un seguimiento a estos jóvenes para reincorporarlos, para que nadie se quede atrás, y ese abandono se pueda abatir”.

En el caso de la educación superior, las universidades han comenzado a establecer diferentes soluciones al abandono. En el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, podrán acceder a cursos remediales, además de aceptar a todos los aspirantes de la siguiente generación.

“Pueden inscribirse en el que sigue, ir acompañando con procesos muy importantes de incorporación, la consigna podríamos decir así, es que nadie se quede atrás, hacer un esfuerzo enorme porque ese abandono se pueda abatir y estamos convencidos que esta transición a una cultura digital, nos permita construir efectivamente un nuevo tipo de contacto, un nuevo tipo de comunidad en vez de verlo como un elemento negativo”, dijo Bórquez, de acuerdo con Milenio.

El rector Alfonso Esparza de la BUAP informó a través de las redes sociales que otras universidades como la Universidad de Guadalajara o la Universidad Autónoma de Chiapas se sumaron a la iniciativa de “cero aspirantes rechazados en educación media superior).

Por otra parte, se implementaron cursos para que los estudiantes se adapten a las clases en línea que impartirán a través de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El objetivo es que los estudiantes tengan los conocimientos y habilidades necesarias para las clases en línea, de acuerdo con Milenio. Dichos cursos iniciarán a partir del 17 de agosto, de acuerdo con la rectora Lilian Kravzov Appel.

A través del Programa Rechazo Cero se dispondrá de 37,977 lugares en 185 instituciones para los jóvenes que no sean seleccionados durante los exámenes de admisión (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, reveló en conferencia de prensa los avances del Programa Rechazo Cero, el cual busca que todos los jóvenes obtengan un lugar en la Educación Superior y reducir las desigualdades que hay en ese nivel educativo.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, informó que a través del Programa Rechazo Cero se dispondrá de 37,977 lugares en 185 instituciones para los jóvenes que no sean seleccionados durante los exámenes de admisión.

Además, reveló que los interesados pueden consultar alrededor de 2,860 carreras existentes, y lo pueden hacer a través de su página oficial por las áreas de estudio, por estado y por municipio.

