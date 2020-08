El “comer emocional”, otro de los riesgos de la pandemia

Debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, toda la población ha tenido que recluirse en casa para no contagiarse. Este repentino cambio en la rutina ha provocado en algunos depresión, aburrimiento, incertidumbre o estrés, sentimientos que los han llevado al “comer emocional”.

Esto quiere decir que algunas personas han enfrentado los problemas del confinamiento con comida, situación que los ha hecho subir de peso y poner en riesgo su salud.

De acuerdo a María Isabel Flores, nutrióloga especialista en obesidad y comorbilidades de la IBERO, dichas emociones pueden tener un impacto negativo en los hábitos alimenticios, ya que las personas tienden a comer para sentirse mejor.

Comer en exceso en respuesta a emociones negativas como ansiedad, aburrimiento, preocupación, tristeza, entre otros; y puede deberse a un mecanismo biológico como uno psicológico.

Biológico: los sentimientos negativos tienden a aumentar la secreción de cortisol (hormona esteroidea que se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre), el cual provoca un aumento en la insulina y suele ir acompañado de un incremento en el apetito.

Psicológico: el estrés no es una emoción agradable y para muchos consumir ciertos alimentos (generalmente con elevado aporte de azúcar y grasa) genera una sensación de confort, por lo que la comida se vuelve un mecanismo de afrontamiento.

De tal modo, para quienes han presentado sentimientos negativos por la cuarentena, la comida se ha vuelto en su escape para distraerse y lidiar con el encierro.

Pero usar la comida como un “aliado” no hace que las cosas mejoren o desaparezcan, ya que solo generan alivios temporales que a la larga pueden ser peores, hasta volverse una pesada carga emocional dentro de un círculo vicioso difícil de romper.

“En ese sentido, el ciclo del ‘comer emocional’ está integrado por estrés, necesidad de confort, comer comida reconfortante, después sensación temporal de bienestar, pero una vez que pasa su efecto, se pierde la sensación de bienestar, llega la culpa y regresa el estrés”, señala la especialista.

Por ello, quienes están experimentando una situación como esta deben de identificar sus emociones y darles nombre.

Las emociones son parte de la experiencia humana y necesitamos aprender a identificarlas, si no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, no podremos aprender a lidiar con ellas de otra forma que no sea a través de la comida