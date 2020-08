“Somos pioneros en este sistema”: López Obrador sobre el convenio con Emilio Azcárraga y Salinas Pliego para el regreso a clases

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo con televisoras mexicanas para apoyar en el inicio del ciclo escolar 2020-2021, que será a la distancia, a través de seis canales de televisión.

López Obrador calificó como histórico el acuerdo con el cual, empresas públicas y privadas, se unen para ayudar durante la epidemia del COVID-19.

“Termino agradeciendo a los dueños de las concesiones que están aquí representadas, esto es histórico porque estamos sumando esfuerzos, sumando voluntades, ya lo hicimos en la hospitalización de enfermos con la pandemia...

Y ahora lo mismo para la educación, nos ponemos de acuerdo el sector privado y sector público, y desde luego el sector social porque las maestras y maestros nos están ayudando”, indicó el mandatario mexicano.

El presidente explicó que en la medida en que vaya disminuyendo el contagio del COVID-19, se podrá ir regresando a clases de manera presencial cuando haya semáforo verde, además de que aseguró que su gobierno es pionero en este sistema educativo a distancia, que seguramente ayudará en esta emergencia sanitaria.

“En la medida de que se vaya combatiendo, que vaya disminuyendo el contagio, la pandemia, vamos a ir regresando de manera presencial, esto no se está llevando a cabo en ningún país del mundo, somos pioneros, estamos iniciando este sistema que seguramente va ayudar en esta emergencia, de no exponer a los niños, de no exponer a los padre, de no exponer a los adultos mayores, porque los niños pueden no contagiarse pero si transmitirlo en el hogar”, aseguró López Obrador.

Información en desarrollo