El Cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más beneficiados por la caída de ‘El Marro'

(Foto: Twitter Fiscalía General del Estado de Guanajuato)

José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fue detenido la madrugada de este domingo en Guanajuato. Así lo informaron autoridades de distintos niveles, a través de Twitter, entre las que destacan el gobernador de esa entidad, Diego Sinhue Rodríguez; el secretario de Seguridad Pública nacional, Alfonso Durazo; así como la misma Fiscalía de Seguridad guanajuatense.

El gobierno, federal y estatal, han estado detrás de este líder criminal desde hace alrededor de 15 meses, cuando el presidente Andrés Manuel López obrador inició, de manera radical, la implementación de su estrategia en contra del ‘huachicoleo’, es decir, el robo de combustible en ductos del gobierno, actividad principal de la organización criminal que ha liderado ‘El Marro’.

En el afán del gobierno por su captura, ya habían detenido a sus padres. Su madre cayó el pasado 20 de junio, tras un cateo en una propiedad en Celaya; su padre fue detenido el 20 de marzo. Pero eventualmente fueron liberados. Ella, el 28 por falta de pruebas en su contra; él, el 26 de junio cuando se le permitió continuar con su proceso judicial en libertad.

La captura de Yépez Ortiz no solo representa una victoria para el gobierno federal. También beneficia a las agrupaciones delictivas que son sus rivales. Por ejemplo, sus principales enemigos: el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La violenta disputa por la plaza de Guanajuato

Definitivamente, el CJNG es una asociación criminal en todo aspecta más grande y predominante que el Cártel Santa Rosa de Lima. La primera opera a nivel nacional, mientras que la segunda tiene puestas casi todas sus fuerzas solo en Guanajuato. Pero es precisamente la plaza de ese estado la razón principal de la enemistad entre ambos cárteles, misma que se ha traducido en violentos ataques y lamentables consecuencias para los guanajuatenses.

La disputa entre ambos grupos criminales se ha originado precisamente por el robo de combustibles en Guanajuato , estado por el que pasan ductos de transporte de combustibles procedentes de la refinería de Salamanca, la segunda con más producción de las seis que tiene México. Incluso, ‘El Marro’ ha establecido alianzas con otros cárteles, entre los cuales destaca el Cártel de Sinaloa, que le surte de armas y de sicarios para mantener la cruenta batalla por el control del mercado.

Con bloqueos carreteros e incendio de carros, grupos delictivos que operan en el llamdo triangulo rojo del huachicol reaccionaron ante los operativos del gobierno (FOTO: ALEJANDRO ROJAS /CUARTOSCURO.COM)

Esta guerra criminal ha colocado a Guanajuato como el estado de mayor violencia y más homicidios del país, además de la presencia policial para combatirlos. De acuerdo con cifras oficiales, la entidad contabilizó 3,540 homicidios en 2019, más del 10% de los 34,608 sucedidos en todo el país. Y entre enero y mayo de este año suman 1,903 casos.

Y entre los hechos más recientes que ilustran esa lucha de poder, se encuentra los ocurridos el pasado 2 de junio, cuando en distintas zonas de ese estado, a distintas horas del día y con diferentes tipologías, se registraron 10 asesinatos, según reportaba la prensa local. Junto a los cuerpos se colocaron mensajes firmados por el Cártel de Santa Rosa de Lima.

“C.D.S.L Aqui y en todo Guanajuato rifa el señor Marro. Ya estamos en todos lados. Jaliscos putos”, [sic], decía uno de los 57 narcomensajes que en esos días colocó el grupo de ‘El Marro’ en 23 de los 46 municipios del estado, entre ellos Apaseo el Alto, Celaya, Pénjamo, Irapuato, Comonfort, Cortazar y Yuridia, Silao, Salamanca, Villagrán, Moroleón, Urianguato, Valle de Santiago y Salvatierra.

Presuntos sicarios del Cártel de Santa Rosa de Lima, levantaron, descuartizaron y abandonaron a varios hombres quienes fueron encontrados en el municipio de Salamanca (Foto: Twitter/fernand17704066)

Los mensajes dirigidos al Cártel Jalisco Nueva Generación estaban escritos con letras blancas y fondo azul. “Un mensaje pa los putos del CJNG que andan aquí, andamos sobre ustedes (...) la gente de Guanajuato es la que manda”. Una de las advertencias en Celaya se encontraba junto al cadáver de un hombre.

Por su parte, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, también ha hecho lo propio. Tan solo hace unos días, publicaron un par de videos en el que miembros de esa organización mandaban mensajes de amenazas a Yépez Ortiz, advirtiéndole que lo iban a sacar del estado.

El presunto grupo élite del CJNG apareció de nuevo en las redes sociales









Se trata de supuestos sicarios del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes advierten a ‘El Marro':

“Nosotros no matamos familias, mujeres, niños. Marro, entiende de una vez que todo Guanajuato ya tiene dueño, es el CJNG. Ya deja de matar gente inocente y de afectar al pueblo que durante años extorsionaste, robaste y secuestraste. La gente ya no tiene miedo porque ya se dio cuenta lo puerco que eres. Se te acabó el poder que tenías, el que impusiste a base de miedo, pinche mata inocentes”, dice durante el video.

Además, también le hablaron a los habitantes del estado: “Gente de todo Guanajuato: sepan que tienen nuestro apoyo y pronto sacaremos ese pinche mugroso. Nosotros no lo dejaremos que saque la bandera blanca, como dice, porque no hacemos tregua con mugrosos y menos con mata inocentes” aseguraron, subrayando que no se trataba de una guerra en contra de la gente y mucho menos contra el gobierno ni sus fuerzas federales, pero sí en contra de la gente a cargo de ‘El Marro'.

Así la captura de José Antonio Yépez, ‘El Marro', significa un avance para el Cártel de Jalisco nueva Generación, ya que con este duro golpe al grupo de Santa Rosa de Lima, el grupo de ‘El Mencho’ tendría prácticamente el camino libre para hacerse de Guanajuato y las plazas municipales que ha estado disputando a base de ensangrentar a esa entidad.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cayó “El Marro” en Guanajuato

Cómo el Cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG convirtieron Guanajuato en el escenario de su sangrienta guerra

Supuesto grupo élite del CJNG amenazó a “El Marro” y su gente con destruir al CSRL