Madre de “El Marro” fue puesta en libertad por falta de pruebas

En la audiencia para determinar la situación legal de María "N", la defensa alegó que hubo irregularidades en el proceso (Foto: Especial)

Tras concretarse el operativo por el que se detuvo a 26 personas, entre las que se encontraban las tres presuntas operadoras financieras del Cártel Santa Rosa de Lima, este domingo fue liberada María Eva “N”, mamá de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder de la organización criminal.

De acuerdo con el diario El Universal, la acusada fue puesta en libertad por falta de pruebas, por lo que la jueza Paulina Irais Medina Manzano decretó la no vinculación a proceso de ésta y cuatro personas más detenidas en el operativo del pasado sábado 20 de junio en San Isidro Elguera, Celaya en Guanajuato.

En la audiencia de vinculación, la defensa argumentó que a los implicados les “sembraron” los dos millones de pesos con los que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) detuvo a la mamá de “El Marro”. Esto después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informara a través de un comunicado que habían sido detenidos presuntos integrantes de un cártel dedicado a realizar operaciones ilícitas:

“La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la XII Región Militar, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, informan a la opinión pública que el 20 de junio de 2020, en una operación conjunta se llevó a cabo la detención de presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en esa entidad.”, refiere el documento.

Las pruebas de la defensa convencieron a la jueza de que María "N" no fue detenida en la casa donde la autoridad estatal indicó (Foto: Cuartoscuro)

De igual manera, se informó sobre el aseguramiento de aproximadamente un kilogramo de una sustancia con características similares de la metanfetamina y más de 2,000,000 de pesos.

Durante la sesión para determinar la situación legal de María “N” se dijo que los acusados estuvieron detenidos por más de cuatro horas de forma ilegal, sin que fuera liberada la orden de cateo correspondiente.

Por otra parte, las pruebas presentadas por la defensa convencieron a la jueza que la mamá de “El Marro” no fue detenida en la casa donde la autoridad estatal indicó, sino en el domicilio de una de sus hijas.

En dicho lugar, también se privó de la libertad a una familia, y la cual fue presuntamente torturada psicológicamente. Para probar esta premisa, durante la audiencia fue presentado un audio en donde se escucha que agentes de la policía federal psicológicamente a los integrantes de dicho grupo.

Las 26 personas que fueron detenidas en el operativo desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y la Guardia Nacional ya fueron liberadas (Foto: Especial)

De acuerdo con El Universal, en uno de los audios que el diario tiene en su poder, se escucha que una mujer pide a sus hijos que no realicen más bloqueos: “Hijo, por favor, diles que se calmen. No queremos más bloqueos carreteros. Díganle a las señoras que no anden haciendo huelga. Aquí estamos con los oficiales. Nos van a golpear si ellas siguen haciendo las quemazones”.

La voz de la mujer que habla en el fragmento de audio, según la defensa, pertenece a Rosalba “N”, una de las detenidas. Ésta es interrumpida por un agente, quien amenaza con matar a uno de los vigilantes del cártel. “Y lo único que van a ganar es que en la noche venga por ellos, porque ya sé quienes son... y hazles saber que los voy a agarrar vivos eh?”, refiere el audio en poder del diario mexicano.

Por la presunta tortura expuesta durante la audiencia, se abrió una carpeta de investigación para determinar la culpabilidad de los acusados. Por su parte, las 26 personas que fueron detenidas durante el operativo desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército en San Isidro Elguera, Celaya, ya han sido liberadas.

