“Pensé que les iba a gustar”: así fue el tenso intercambio entre López Obrador y periodistas por nombramiento de Isabel Arvide

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este jueves por qué decidió nombrar a la periodista Ia Isabel Arvide, cónsul en Turquía. Decisión que causó polémica.

“Yo lo que defiendo es el derecho que tenemos de nombrar y proponer a quienes consideramos pueden representar a México”, dijo el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que no se está violando ningún procedimiento, ya que para dicho cargo no se necesita tener carrera diplomática.

Foto: Isabel Arvide Limón / Twitter.

“En este caso nosotros no podríamos violar un procedimiento, no se trata de un cargo que legalmente deba desempeñar u diplomático de carrera... Hay dos representaciones: las que corresponden a diplomáticos de carrera, incluso que tienen que ser aprobados por el Senado; y hay otra representación que dependen del Ejecutivo y que no necesariamente se aprueban en el Senado.

Entonces, no inventemos, primero tengamos todos los elementos”, indicó el mandatario mexicano.

Explicó que “es una periodista que esta ejerciendo el noble oficio del periodismo desde hace más de 40 años”, además de que no estaba en la lista de los comunicadores que recibían dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“No tienen malos antecedentes, yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el sexenio anterior”, argumentó López Obrador.

El mandatario mexicano pidió que se revisará quienes habían ocupado puestos similares en anteriores administraciones, y recordó a personajes como Eduardo Medina Mora, ex embajador en Estados Unidos en el gobierno de Peña Nieto, y pieza clave de la estrategia de Seguridad Pública de Felipe Calderón, junto con Genaro García Luna, preso en Nueva York y acusado de estar de proteger al Cártel de Sinaloa siendo secretario de Estado.

“No sé por qué ahora se ponen tan estrictos cuando se trata de una propuesta para una cónsul, una mujer periodista...

Yo pensaba que les iba a gustar que una compañera, un compañero de ustedes… Digo, bueno, es que no pertenece a la élite o al grupo conservador de ahora que está en la oposición”, expresó López Obrador.

La Secretaría de Relaciones Exteriores nombró, el pasado martes, a seis nuevos cónsules para la representación de México en Del Río, Estambul, Las Vegas, Portland, San Bernardino y Tucson. Se trata de María de la Paloma Villaseñor Vargas, María Isabel Arvide Limón, Julián Escutia Rodríguez, Carlos Quesnel Meléndez, Itzel Francisca De León Villard y Rafael Barceló Durazo.

Sin embargo, el nombramiento de María Isabel Arvide Limón como cónsul titular en Estambul ha generado fuertes críticas por considerar que no cuenta con experiencia diplomática que justifique su participación en esta área de gobierno. Su nombramiento, afirman algunos, responde a su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al comunicar su nombramiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que Arvide Limón tiene una amplia trayectoria de más de 40 años como periodista, columnista, analista y comentarista de temas políticos e internacionales en prensa escrita, televisión y radio en México. Y es precisamente el hecho de que su profesión no está relacionada con labores diplomáticas lo que generó desconcierto en comentaristas, líderes de opinión y usuarios de redes sociales en Internet.

La académica Gabriela Warkentin escribió en su cuenta de Twitter: “considero que un nombramiento como el suyo perpetúa el uso solo político de la diplomacia”.

La polémica en redes siguió por segundo día consecutivo por el nombramiento de la periodista María Isabel Arvide Limón como cónsul en Estambul, Turquía. Cientos de usuarios han posicionado hashtags como #RespetoALaCarreraDiplomatica #NoAIsabelArvide así como las propia cuenta de Twitter de la implicada.

La mayoría cuestionan la falta de experiencia diplomática de la recién nombrada cónsul, además de su posicionamiento ante el poder en diversos sexenios, al elogiar a ex presidentes y políticos como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Francisco Labastida, entre otros.

Por ejemplo el analista político Alberto Tavira escribió en su cuenta de Twitter: “La vida no es JUSTA ni en la Diplomacia. Para los diplomáticos de carrera la Ley del Servicio Exterior pide por lo menos Licenciatura. Para los designados por el Ejecutivo no es necesario. Por ello no importa que la nueva Cónsul en Estambul no tenga ninguna Cédula Profesional”.

Otro de los señalamientos recurrentes es su cercanía con el presidente López Obrador, así como su participación en la conferencia presidencial matutina donde exhortó a consignar apoyos económicos para redes sociales y blogs, como el que ella maneja.

Otros usuarios de redes sociales la han defendido, destacando sus más de 40 años de trayectoria periodística y ser crítica de algunos funcionarios de estados.

Por su parte, luego de las declaraciones de López Obrador durante su conferencia de este jueves, Arvide publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente:

“Las expresiones presidenciales esta mañana son la mejor, más digna, respuesta. Y, para mí, dan por terminado el tema de mi nombramiento como Cónsul de México en Estambul”.

