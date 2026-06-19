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Euro hoy en México: cotización de apertura del 19 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,86 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,2% respecto al precio previo de 19,91 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,25%, mientras que su variación interanual se sitúa en un negativo del 8,7%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. Con una volatilidad actual del 3,04%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,72%, el mercado presenta una estabilidad relativa en las últimas jornadas.

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