Majo Aguilar celebra en el Ángel de la Independencia el triunfo de México ante Corea: así fue el momento viral

(Instagram)

La cantante Majo Aguilar se suma a los festejos en el Ángel de la Independencia tras la victoria de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026.

El resultado en el Estadio Guadalajara coloca al Tricolor como líder del Grupo A y asegura su pase a dieciseisavos, mientras miles de aficionados llenan Paseo de la Reforma para celebrar el triunfo.

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El jueves 18 de junio, la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre enfrentó a Corea del Sur sin su capitán César Montes, pero con figuras como Luis Romo, Edson Álvarez y Raúl Rangel.

El marcador les otorga una victoria más sobre los surcoreanos en Copas del Mundo y los posiciona con ventaja para el cierre ante la República Checa.

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CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Miles de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El triunfo desató una movilización masiva en la capital. Las imágenes muestran a cientos de personas ondeando banderas y entonando cánticos tanto para México como para Corea del Sur. El festejo sobre el Paseo de la Reforma se replicó en redes sociales con videos y transmisiones en vivo.

Majo Aguilar comparte su festejo personal y se une a la marea en el Ángel

A través de su cuenta de Instagram, Majo Aguilar publicó videos del momento en que celebró el triunfo en casa, rodeada de familiares. En las grabaciones, la cantante aparece brincando y gritando de emoción al confirmarse la victoria.

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“¡Vámonos al Ángel!”, se lee en la descripción del post.

Este video documenta una celebración pública nocturna. Se observa a personas con banderas mexicanas y vestimenta temática en un entorno urbano. Una mujer lleva una máscara de luchador. Un hombre vestido con una camiseta roja es rociado con un material blanco, posiblemente confeti o espuma, mientras es sostenido por la multitud. El evento es la celebración de la victoria de México contra Corea en el Ángel de la Independencia.

Posteriormente, la intérprete, con una máscara de luchador, acudió al Ángel de la Independencia para convivir con los aficionados.

En sus historias se observa a Majo grabando a la multitud y sumándose al ambiente festivo.

Miles festejan en el Ángel de la Independencia tras la victoria de México

Las celebraciones en el Ángel de la Independencia incluyeron cánticos, banderas y familias enteras vestidas de verde. La afición coreana también se integró al festejo, como se aprecia en videos donde mexicanos corean en agradecimiento por el esfuerzo del rival.

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La victoria consolidó la presencia del Tricolor en la siguiente fase del torneo. El Paseo de la Reforma se mantuvo cerrado al tránsito durante horas debido a la concentración de seguidores. El ambiente festivo se extendió hasta la madrugada, convirtiendo el monumento en epicentro de la celebración nacional.