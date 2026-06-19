“Las paro todas”: La atrevida comparación que Lyn May se hizo con Memo Ochoa y que desató reacciones

(Instagram)

Las redes sociales vibraron cuando Lyn May, vedette mexicana, irrumpió en Instagram para enviar un mensaje cargado de humor y picardía en apoyo a la Selección Mexicana antes de su duelo crucial en el Mundial 2026.

Vestida con la camiseta tricolor, la artista no solo mostró su respaldo al equipo, sino que realizó una comparación directa con el portero Guillermo Ochoa que desató una ola de comentarios.

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¿Qué dijo Lyn May?

El mensaje que Lyn May eligió para animar al combinado nacional fue contundente: “Soy como Memo Ochoa, porque las paro todas ¡Hoy gana la selección mexicana!”.

Esta frase, compartida junto a varias fotografías, capturó la atención de miles y se volvió tema de conversación entre aficionados y seguidores del fútbol y el espectáculo.

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La publicación llegó horas antes del enfrentamiento entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, un partido determinante para el Tricolor en la fase de grupos del Mundial.

Finalmente, la selección dirigida por Javier Aguirre se impuso sobre los asiáticos, asegurando su pase a la siguiente ronda y consolidando su posición como líder del Grupo A.

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Cientos de usuarios celebraron el ingenio de la vedette, quien, a sus 73 años, mantiene una presencia activa en la escena pública y en redes sociales.

Reacciones en redes sociales al mensaje de Lyn May

La publicación de Lyn May no tardó en recolectar respuestas de todo tipo. Entre los comentarios que destacaron se encontraron frases como:

“Jajjaja tremendo facto @lynmay“, “Eres profeta Lyn”, “ella es la madre patria?” y “Todaqueverienta madre d las madres del convento”.

Los seguidores elogiaron el carisma de la vedette, y muchos aprovecharon para recordarle su lugar en la cultura popular mexicana.

Otros celebraron su humor y la felicitaron por seguir activa y conectada con las nuevas generaciones, especialmente en contextos tan vibrantes como un Mundial de fútbol.

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México avanza en el Mundial tras vencer a Corea del Sur

La Selección Mexicana cumplió en la cancha y, tras imponerse a Corea del Sur, se aseguró un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El triunfo posiciona al equipo nacional en la cima del Grupo A, de cara a su próximo encuentro frente a la República Checa.

Javier Aguirre, al frente del combinado, ha sabido sortear ausencias clave y mantener el espíritu competitivo del equipo, al que Lyn May y millones de mexicanos seguirán acompañando con entusiasmo desde todos los rincones del país.

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