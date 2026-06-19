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Luis Romo hace inesperada confesión tras darle el triunfo a México ante Corea del Sur en el Mundial 2026

El mediocampista mexicano habló sobre las emociones que experimentó antes y después de un partido que quedará marcado en su trayectoria profesional

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Mundial 2026 - México - Corea
(Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Luis Romo vivió una noche inolvidable en su debut mundialista. El mediocampista mexicano marcó el gol que le dio la victoria a México frente a Corea del Sur, resultado que permitió al Tricolor sumar tres puntos que le aseguraron el liderato de su grupo y el pase a los dieciseisavos de final.

Tras el encuentro, el jugador de Chivas compartió las emociones que rodearon su primera participación en una Copa del Mundo, luego de permanecer en la banca durante los primeros cuatro partidos del torneo.

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Romo se enteró de su titularidad horas antes del partido

(REUTERS/Paul Childs)
(REUTERS/Paul Childs)

En declaraciones a TV Azteca, Romo explicó que, aunque tenía la sensación de que podría ser considerado por el cuerpo técnico, fue hasta la charla previa al encuentro cuando confirmó que sería parte del once inicial de Javier Aguirre.

“Me preparé, pero no confirmé que iba a jugar hasta la charla técnica. La noche anterior le dije a mi esposa que sentía que iba a jugar y me preparé para estar listo. En la charla lo confirmé oficialmente. Era mi debut en un Mundial, después de cuatro partidos en la banca. Me sentí muy contento y emocionado, y deseaba que llegara ese momento lo antes posible”, señaló.

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El mediocampista también detalló la acción que derivó en el único tanto del partido. Explicó que la jugada se desarrolló entre varios rebotes dentro del área y que permaneció atento para aprovechar la oportunidad.

“La jugada del gol se originó tras varios rechaces en el área. Observé que el portero iba forzado y un compañero lo incomodó, lo que dejó el balón libre. Estuve atento cerca del área y, cuando el balón cayó en mi zona, solo tuve que empujarlo”, relató.

El respaldo familiar, clave en un momento histórico

Mundial 2026 - México - Corea
(Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Más allá del resultado y del gol, Romo destacó la carga emocional que representó disputar su primer partido mundialista. El futbolista reconoció que antes del encuentro buscó a sus familiares en las gradas y compartió el significado que tuvo vivir ese momento junto a ellos.

Según explicó, su esposa ha sido una figura fundamental durante distintos momentos de su carrera, especialmente en etapas complicadas, por lo que deseaba que formara parte de una noche tan significativa.

“Sentí una gran carga emocional antes del partido. Busqué a mi familia en las gradas durante el calentamiento y antes de salir a cantar el himno. Mi esposa ha sido un soporte fundamental; hemos hablado mucho sobre las situaciones difíciles que he vivido en mi carrera y estuvo conmigo. Quise contagiarla y hacerla sentir parte de este momento, porque todo lo difícil que he vivido también lo han vivido conmigo. Cada momento especial quiero que ella y mi familia sean partícipes”, expresó.

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