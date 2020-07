“El que nada debe nada teme”: López Obrador respondió a críticas panistas por caso Lozoya

Foto: /Presidencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la campaña que el Partido Acción Nacional lanzó este miércoles, en la que le pide al mandatario meter a la cárcel al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y cuestiona la veracidad de las revelaciones que proporcionó a la justicia mexicana en sus audiencias.

“El que nada debe, nada teme. ¿Por qué decirle a la gente ‘ponte tapones en los oídos, no escuches nada, ponte tus gafas, no veas’? “, preguntó el presidente mexicano.

Lozoya Austin declaró que entregó millonarios sobornos a numerosos legisladores panistas, incluyendo a su ex dirigente y ex candidato presidencial Ricardo Anaya.

Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, 30 de julio de 2020. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México en conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Foto: /Presidencia

“¿Tú le crees a Lozoya?”, pregunta una voz masculina en un mensaje institucional del panismo de poco menos de 2 minutos difundido a través de sus redes sociales, en el que califica de delincuente al ex director de Pemex que está siendo enjuiciado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, y quien aseguró, en España, que sobornó a panistas para aprobar la reforma energética y el Pacto por México en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

López Obrador aseveró que “él no le está pidiendo nada” a Lozoya, como sugieren los panistas que, para salvaguardar a su familia, él diría lo que le pidieran.

“Yo no le estoy pidiendo nada”, enfatizo el mandatario.

Foto: /Presidencia

El viernes pasado se dio a conocer que el ex director de Pemex pagó sobornos por más de 50 millones de pesos a legisladores panistas, para que aprobaran las reformas del Pacto por México.

Según la información, Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, le solicitó a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya, quien era presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la reforma energética, entre 2013 y 2014, y tiempo después asumió el cargo de secretario general del PAN.

Lozoya Austin declaró que, gracias a terceros, entre el 11 de diciembre de 2013 y 21 de abril de 2014, entregó alrededor de 52 millones 380,000 pesos a legisladores panistas. La lista de destinatarios incluye a Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada panista, el secretario de la Función Pública del gobierno de Felipe Calderón, Salvador Vega Casillas.

REUTERS/Jon Nazca/Archivo

De igual forma, los otros funcionarios que fueron señalados por Lozoya son Francisco Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, y Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro. Además, José Luis Lavalle Maury, quien fue presidente de la Comisión de la Administración del Senado durante el periodo de 2016 a 2018.

El presidente mexicano abundó en que la gente tiene criterio, además de que hay pruebas de lo dicho por el ex director de Pemex.

“El pueblo tiene criterio, la gente sabe. Entonces, si hay pruebas, la gente va a decir si hubo sobornos, hubo mordidas o no, pero ¿por qué decirle a la gente ‘no les creas’? No, que exprese todo lo que sabe y la gente decida, si eso es lo más importante, el que la gente se informe, porque antes no se sabía nada.

Soldados con mascarillas montan guardia en las afueras del hospital Ángeles, donde se encontraría Emilio Lozoya, un exjefe de la petrolera estatal Pemex, en Ciudad de México, México. 28 de julio de 2020. REUTERS/Henry Romero

Entonces hay que informar, antes todo se tapaba. Ya hablé de la máxima del vasallaje, obedecer y callar. Entonces no, la vida pública cada vez más pública”, señaló.

Lozoya ha manifestado que existen, al menos, 12 videos con un total de 18 horas de duración, que comprueban la entrega de sobornos a políticos y legisladores mexicanos a cambio de aprobar la Reforma Energética y otras iniciativas impulsadas durante la pasada administración.

Durante sus dos primeras audiencias, Emilio Lozoya ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que se le otorgue el criterio de oportunidad, para señalar a personas implicadas en delitos de corrupción y malversación de fondos.

REUTERS/Henry Romero

“Entonces, aquí se va a saber cómo comprobaban a los legisladores, cómo compraron la Reforma Energética, cómo se atrevieron a entregarle el gas de Pemex a Odebrecht, a dejar sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para favorecer a una empresa particular.

El gobierno estaba tomado o estaba secuestrado, era un gobierno al servicio de un grupo, de una minoría”, concluyó el presidente López obrador.

