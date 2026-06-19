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La creadora de Heartstopper llega a México: cuándo será la presentación de Alice Oseman en la CDMX

Este anuncio vino acompañado de un emotivo mensaje, donde la autora expresó sentirse conmovida con la comunidad creada alrededor del mundo

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Alice Oseman
Alice Oseman visita la Ciudad de México para la gira promocional de Heartstopper. (Instagram - @aliceoseman)

Alice Oseman confirmó su visita a la capital del país como parte de su gira internacional para promocionar el último tomo de la saga de libros Heartstopper.

A través de las redes de Vrya México, la autora dio a conocer que llegará por primera vez a la Ciudad de México para reunirse con sus fans mexicanas, quienes llevan esperando años por esta oportunidad.

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“Así como lo lees. Alice Oseman llegará a Ciudad de México este mes de julio y todavía no procesamos la noticia”, informaron.

¿Cuándo se presentará Alice en México?

De acuerdo con los datos brindados en el sitio web oficial de Alice, se estará presentando el próximo 30 de julio. Para saber más detalles de la ubicación del evento, la editorial pidió a los mexicanos mantenerse pendiente de sus redes sociales, los cuales se revelará en los próximos días.

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Asimismo, solicitó unirse al Heartstopper Insider Club MX, donde publicarán primero la información. Pasos para registrarse:

  • Entrar al link anclado en la biografía de la autora
  • Localizar el país de preferencia en el mapa interactivo
  • Proporcionar un correo electrónico y nombre completo
Alice Oseman
Alice Oseman en Ciudad de México. (Instagram - @vryamexico)

¿Qué otros países visitará la autora?

Con la publicación de su experiencia en la CDMX, la escritora también comunicó por medio de un mapa interactivo los sitios que recorrerá durante este tour global. Pasando por países como México, Brasil, Estados Unidos, entre otros.

  • Reino Unido - julio
  • Irlanda - julio
  • México - julio
  • Estados Unidos -julio y agosto
  • Canadá - agosto
  • Brasil - septiembre
  • Australia - octubre
  • Nueva Zelanda - octubre
  • Francia - noviembre
  • Alemania - fechas por anunciar

Este anuncio vino acompañado de un emotivo mensaje, donde Oseman expresó sentirse conmovida con la comunidad creada alrededor del mundo, la cual ha transmitido su amor y agradecimiento a estos libros con proyectos y eventos desde hace algunos años.

“Si tu país, ciudad o región no aparece en esta lista, antes que nada ¡lo siento mucho! Pero, en segundo lugar, eso no significa que nunca vaya a visitarlos. Esto es todo a lo que sentí que podía comprometerme este año sin morir de estrés, pero espero poder realizar algunas visitas más en otros lugares durante 2027. ¡Estoy emocionada de celebrar con ustedes! “, escribió.

Fecha de publicación del último tomo de Heartstopper

Además de su próxima visita, la autora hace algunas semanas reveló cuándo llegará a las librerías el volumen final de la popular saga gráfica.

El último tomo estará disponible a partir del 2 de julio, por lo que las y los seguidores podrán conocer el desenlace de la historia de amor, amistad y autodescubrimiento unas semanas antes del estreno de su adaptación cinematográfica.

Heartstopper
La saga de Heartstopper. (Instagram - @aliceoseman)

¿Cuándo se estrena la película?

Las personas fanáticas de la franquicia también tienen una cita marcada en el calendario este verano. La esperada película basada en la historia de Nick y Charlie llegará a la plataforma Netflix el próximo 17 de julio de 2026.

Con ello, la producción se sumará al catálogo del servicio de streaming y buscará convertirse en uno de los lanzamientos más destacados de la temporada para quienes han seguido esta historia desde sus primeros libros.

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