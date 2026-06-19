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EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 19 de junio

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene previstas una marcha, cinco concentraciones, tres citas agendadas, una rodada ciclista y dos rodadas en patines, además de diversos eventos masivos relacionados con el Mundial 2026.

Movilización principal

La actividad con mayor impacto esperado será una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que partirá a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación para conmemorar los 10 años de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca. Se prevé la participación de alrededor de mil personas y posibles afectaciones viales en la zona centro.

Otras concentraciones relevantes

Eventos masivos por el Mundial 2026

Continúan las actividades vinculadas a la Copa del Mundo, entre ellas el FIFA Fan Festival en el Zócalo, los Festivales Futboleros en distintas alcaldías, el corredor temático Gigantes del Futbol sobre Paseo de la Reforma y diversas celebraciones en espacios públicos de la capital.

Actividades recreativas y espectáculos

La agenda incluye eventos como el encuentro de Diablos Rojos del México vs Sultanes de Monterrey en el Estadio Alfredo Harp Helú, funciones de lucha libre en la Arena México y conciertos de Jesse & Joy y Jorge Celedón.

Rodadas

Por la tarde y noche se realizarán una rodada ciclista y dos recorridos en patines, con trayectos que atravesarán distintas alcaldías de la ciudad.

Autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados, especialmente en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, la Secretaría de Gobernación y el Centro Histórico, donde podrían registrarse afectaciones a la circulación durante el día.

13:21 hsHoy

Continúa la concentración de manifestantes en el cruce de Abraham González y General Prim, en la alcaldía Cuauhtémoc. Hasta el momento, la movilización no afecta la circulación vehicular en la zona.

Como alternativas viales se pueden utilizar Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

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