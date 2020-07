SEP: cómo y cuándo consultar qué secundaria le asignaron a mi hijo

Para el proceso de asignación se llevaron a cabo algunos criterios. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que se suspendió la prueba de asignación para los alumnos de ingreso a secundaria, debido a la contingencia por coronavirus, la Secretaría de la Educación Pública (SEP) reveló cuál es la fecha para conocer el plantel que le tocó a los alumnos.

El proceso de aplicación del examen diagnóstico para alumnos de nuevo ingreso a secundaria 2020-2021, fue suspendido desde el pasado 5 de junio, ya que a raíz de la emergencia por COVID-19, no pudo desarrollarse.

Sin embargo, se determinó ejecutar un nuevo proceso de selección basado en diversos lineamientos para poder ofrecer un espacio a los estudiantes.

En ese sentido, la SEP, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), informó que a partir del próximo viernes 31 de julio, se publicarán los resultados del proceso de asignación a primer grado de educación secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México.

El examen de asignación fue suspendido. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo realizar la consulta?

De acuerdo con Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la AEFCM, los padres de familia tendrán que acceder al siguiente link: www.gob.mx/aefcm, para conocer los resultados.

En tanto, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, comentó que el proceso de asignación se realizó con el objetivo de garantizar a todos los aspirantes un espacio en alguna institución educativa, así como salvaguardar su derecho constitucional a la educación.

Fernández Fuentes recordó que el proceso de asignación se llevó a cabo considerando lo siguiente:

Criterio Principal

*El resultado del examen suspendido para asignación se sustituyó por el promedio que tenga el alumno reflejado en su certificado de primaria.

Criterios de desempate

*Tener un hermano inscrito(a) actualmente entre el primero y segundo año de la secundaria que solicita.

*La localidad a la que pertenece.

*Edad del aspirante.

*Además de que se tomará en cuenta la cercanía de la escuela a la vivienda del aspirante.

En cuanto a los alumnos que requieran un cambio de plantel, también podrán aplicarlo a través del portal de la AEFCM en: https://www.gob.mx/aefcm.

Una vez ahí, los tutores o estudiantes deberán dar click en el apartado “Resultados de asignación de secundaria”.

La respuesta será revelada a partir del 10 de agosto en el mismo espacio.

Según la SEP se considerarán los lugares disponibles en las instituciones educativas, pero no aplicará para escuelas de alta demanda.

Las inscripciones serán durante el periodo de sanitización. (Foto: Cuartoscuro)

Ante cualquier duda, los tutores podrán marcar al número telefónico siguiente: 55-36-01-87-24 de 10:00 a 16:00 horas.

Es importante recordar que el proceso de inscripción para educación básica se llevará a cabo durante el proceso de sanitización del 3 al 7 de agosto.

Todos los alumnos deberán mantener las medidas sanitarias al momento de autorizar el regreso a las aulas como: sana distancia de metro y medio, usar gel, así como portar cubrebocas y respetar filtros.

Por su parte, los tutores que no llevaron a cabo la solicitud de su hijo para ingresar a primero de preescolar, primaria o secundaria, durante el periodo ordinario, en alguna escuela de la Ciudad de México, y no cuenten con un lugar asignado por parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), podrán hacerlo del 27 al 31 de julio del presente año.

