SEP: cómo realizar una solicitud de inscripción si no se hizo a tiempo y cuál es el trámite para el cambio de plantel

La solicitud de inscripción extemporánea tendrá que ejecutarse en julio. (Foto: Cuartoscuro)

En febrero son las inscripciones y la mayoría de los niños de la capital del país tienen asegurado un lugar para ingresar al próximo ciclo escolar 2020-2021; sin embargo, para los padres de familia que no pudieron realizar una preinscripción en tiempo y forma, está información les puede interesar.

Aquellos tutores que no llevaron a cabo la solicitud de su hijo para ingresar a primero de preescolar, primaria o secundaria, durante el periodo ordinario, en alguna escuela de la Ciudad de México, y no cuenten con un lugar asignado por parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), podrán hacerlo del 27 al 31 de julio del presente año.

Para ello, deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: preinscripcionescdmx@aefcm.gob.mx, y agregar los siguientes datos:

La documentación deberá enviarse primero por correo. (Foto: Cuartoscuro)

*Nombre completo de su hija y/o hijo.

*CURP (Clave Única de Registro de Población), que sea legible.

*Grado en el que solicita inscripción.

*Proponer tres escuelas públicas de su preferencia, con domicilio.

*Boleta de evaluación del grado inmediato anterior, que sea legible.

*Nombre y teléfono de la madre, padre de familia o tutor responsable de la solicitud.

En las escuelas se establecieron protocolos de seguridad para evitar contagios de COVID-19. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), serán los encargados de analizar la petición, y en caso de autorización, antes del inicio del ciclo escolar la o el solicitante recibirá, vía correo electrónico, el formato de inscripción, que deberá presentar de manera presencial posteriormente si el semáforo epidemiológico lo permite.

En ese sentido, la SEP dio a conocer que el periodo de inscripción será del 3 al 7 de agosto, ésta deberá de ser de forma presencial en cada uno de los planteles de la Ciudad de México, siempre y cuando el semáforo sanitario se encuentre en color verde, para evitar la propagación del COVID-19.

La autoridad educativa también destacó que el proceso de inscripciones deberá desarrollarse bajo los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud federal y local, de acuerdo con el calendario que la escuela les comunique.

Al arribar a las escuelas, los padres de familia tendrán que presentar la siguiente documentación impresa para sellar el trámite.

Educación Preescolar

*Original y copia del acta de nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

*CURP (Clave Única de Registro de Población).

*Original y copia de la cartilla de vacunación (para cotejo).

*Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

*Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

*Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

*Boleta de evaluación o Reporte de evaluación del grado anterior, en su caso.

El regreso a clases será el 10 de agosto. (Foto: cuartoscuro)

Educación Primaria

*Original y copia del acta de nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

*CURP (Clave Única de Registro de Población).

*Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

*Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

*Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

*Original y copia del certificado de educación preescolar (para cotejo).

Para el cambio de plantel también deberán enviar la misma documentación. (Foto: Cuartoscuro)

Educación Secundaria

*Original y copia del acta de nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

*CURP (Clave Única de Registro de Población).

*Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

*Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

*Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

*Original y copia del certificado de educación primaria (para cotejo).

Para cualquier duda o aclaración pueden comunicarse al teléfono 55 36 01 87 99 extensión 40 887, de 10:00 a 16:00 horas.

Cambio de plantel

En el caso de los alumnos provenientes de otros planteles educativos, entidades federativas o del extranjero, de 2° a 6° de educación primaria; 2° y 3° de educación secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México, deberán enviar la solicitud del 10 al 24 de julio.

Ante ello, los tutores tendrán que enviar un correo a la siguiente dirección: asignaciondeescuela@aefcm.gob.mx y adjuntar los documentos antes mencionados.

Para mayor información podrá ingresar al sitio web: https://www.gob.mx/aefcm o a https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/index-ver.html.

Hay que recordar que los alumnos regresarán a las aulas educativas el próximo 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo sanitario se encuentre en verde, de acuerdo con el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán.

