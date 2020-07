CDMX destacó una baja en la incidenciadelictiva durante julio, el segundo mes de la Nueva Normalidad

Durante el mes de julio se registró un promedio de 79.5 delitos de alto impacto por día (Foto: Reuters/Henry Romero)

El Gobierno de la Ciudad de México presentó datos relacionados con el tema de seguridad y de forma general destacó una reducción en la incidencia delictiva.

En el total de delitos de alto impacto registraron una disminución promedio de 25.4 casos en promedio diarios, al comparar cifras de diciembre del 2019 (104.9) contra julio del 2020 (79.5).

Otro de los rubros en los que destaca una baja significativa es en los casos de robo a transeúnte, con un promedio de 10.1 casos menos diarios. En diciembre se reportaron 34.8 casos por día y en el séptimo mes del año fueron 24.7.

Habrá que recordar que fue el 15 de junio que comenzó el proceso en la capital del país con la reactivación de actividades.

En diciembre el 2019 se registraron 104.9 delitos de alto impacto a diario (Foto: Captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, puntualizó: “son cifras mensuales y en la gran mayoría de ellos hay reducción importante. En los delitos de alto impacto hubo una disminución muy importante de enero a diciembre del 2019, después inicia 2020 y hay una reducción que está asociada a la jornada de Sana Distancia, pero es importante resaltar que aunque en julio se ha contenido el crecimiento de los delitos”.

En relación con los datos mostrados, la funcionaria indicó que es un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia y Tribunal Superior de Justicia.

También disminuyeron los casos de robo a vehículo, con 4.1 casos menos en promedio diario; robo a conductor, con 3 reportes menos; robo a repartidor, con 3.8; robo en metro, con 2.4; robo en metrobús, con 1.9; robo en microbús, con 1.

Ante la posibilidad de que en los próximos meses pueda existir un repunte de delincuencia, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, indicó que su trabajo consiste en diseñar las estrategias para que no exista un repunte de casos.

Omar García Harfuch indicó que trabajan en estrategias para evitar que la incidencia delictiva en la Ciudad de México disminuya (Foto: Yuri Cortez / AFP)

“Incrementamos la presencia en transporte público para evitar un repunte de casos y así lo estamos haciendo con robos a cuentahabiente, conductores, así lo hacemos con diversos delitos, que no han subido, pero estamos fortaleciendo”.

En los casos en los que prácticamente la tendencia se mantuvo en los casos de homicidio doloso se reportaron 3.3 víctimas por día en julio; robo a casa habitación con violencia, con 1.5 y robo a transportista, con 0.3.

Añadió que en durante la emergencia sanitaria se dijo que repuntaría la incidencia delictiva en la Ciudad de México, “se logró contener y revertir la tendencia”.

El funcionario no descartó que no pueda ocurrir el alza en delitos, pero puntualizó que el trabajo de la Secretaría y la Fiscalía es trabajar para que no incrementen los delitos.

Durante el mes de julio se reportaron 3.3 víctimas por día de homicidio doloso (Foto: Luis Carbayo/Cuartoscuro)

Por otra parte, Claudia Sheinbaum indicó que el titular de la Secretaría Seguridad Ciudadana se integró el pasado lunes a sus actividades de tiempo completo, tras el atentado que sufrió el pasado 26 de junio.

García Harfuch mencionó que ya se tienen identificadas a las personas con certeza que participaron. “No vamos a defraudar la confianza que nos han brindado la Jefa de Gobierno y la ciudadanía. Tampoco defraudaremos la memoria de todos nuestros compañeros caídos”, dijo.

