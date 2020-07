Tras emisiones de humo amarillo, autoridades ambientales de Guanajuato señalaron a refinería de Pemex en Salamanca

Emisiones de refinería de Pemex causaron alerta entre los pobladores de Salamanca, Guanajuato (Foto: EFE)

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del estado de Guanajuato dio a conocer que interpondrá una denuncia contra la refinería Antonio Refinería Antonio M. Amor ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por emisiones que causaron alerta entre los pobladores del municipio de Salamanca.

De acuerdo con la información publicada en un comunicado de prensa, dichas emisiones se registraron en la mañana de este jueves a las 09:25 horas.

Ante la falta de respuesta por parte de la refinería, las autoridades ambientales se pusieron en contacto con el municipio de Salamanca para informar sobre el evento.

“La Dirección General de Calidad del Aire de la SMAOT procedió a comunicarse con la refinería sin obtener respuesta. Con base en el protocolo establecido en el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de Salamanca, se estableció comunicación con el municipio de Salamanca, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, para informar sobre el evento”, refiere el documento.

El municipio de Salamanca decidió no activar la fase de vulnerabilidad atmosférica por emisiones de refinería de Pemex (Foto: Reuters)

Luego de realizar la evaluación del impacto de la emisión en el municipio, éste decidió no activar la fase de vulnerabilidad atmosférica.

Sobre la calidad del aire registrada en las estaciones Cruz roja, DIF y Nativitas, la dependencia estatal señaló que “se presentó un ligero incremento en las concentraciones de PM10 y 2.5, asimismo, en el registro de minuto a minuto de dióxido de azufre, la máxima concentración se observó a las 09:30 AM, en la estación Cruz Roja.”

En este contexto, el gobierno estatal lamentó “que no haya habido respuesta ni comunicación directa por parte de los responsables de la refinería, respecto de sus procesos internos ya que esto obstaculiza la implementación de acciones preventivas por parte de Protección Civil y la Secretaría de Salud.”

De acuerdo con la tirular de la SMAOT de Guanajuato, hace un año se interpuso una denuncia ante la ASEA por eventos atmosféricos (Foto: EFE)

En tanto, la Agencia respondió “que realizará una inspección de las instalaciones la primera semana de Agosto con la finalidad de verificar la operación de la refinería”.

La secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, acusó que este no es un hecho aislado, ya que hace un año, se interpuso una denuncia ante la ASEA y esta semana se presentaron dos episodios atmosféricos (Salamanca y Cadereyta).

Apenas el pasado 15 de julio, durante su visita a las obras de rehabilitación de la refinería de Salamanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la violencia estaba relacionada con dichas instalaciones, pues afirmó que había contubernio al interior de Pemex y el crimen organizado para el robo de combustibles.

“Era importante que estuvieran aquí (los funcionarios federales) porque sigue habiendo mucha violencia en esta región y tenía que ver con la refinería, no solo con las tomas clandestinas, sino había contubernio, actuaban como asociación delictuosa autoridades, malos funcionarios de Pemex y delincuencia organizada, eso se terminó, ya no hay esa impunidad”, indicó el mandatario mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia en Guanajuato estaba relacionada con la instalaciones de la refinería en Salamanca (Foto: Cortesía Presidencia)

López Obrador aseguró que la política petrolera ya cambió y que la extracción del crudo se hará de manera racional para no dejar a las futuras generaciones sin este recurso; además dijo, el plan es no vender crudo al extranjero, sino procesarlo en el país.

“La idea es no vender petróleo crudo al extranjero que lo que se produzca de petróleo se procese en México, es un cambio en la política petrolera, esto también va a significar explotar racionalmente el petróleo, no extraer y extraer el petróleo para venderlo y dejar sin este recurso, no renovable, a las futuras generaciones”, explicó el presidente.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Narcotráfico en México: encuentran dos cuerpos decapitados con mensaje en Guanajuato

“Es de sabios rectificar”: gobernador de Guanajuato acepta participar en reuniones de seguridad de López Obrador

Violencia en Salamanca está ligada a refinería: López Obrador afirmó que había contubernio al interior de Pemex y el crimen organizado