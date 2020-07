México en riesgo de violar el T-MEC: empresas canadienses a AMLO

Foto: EFE/José Méndez/Archivo

A través de una carta dirigida a la viceprimera ministra del Canadá, Chrystia Freeland, cuatro firmas canadienses expresaron su preocupación ante la política energética dirigida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que aseguran pondrían en riesgo sus inversiones en México

De acuerdo con Reuters, el mismo día que México celebró la entrada en vigor del T-MEC, el 1 de julio, este grupo de inversores en energía advirtió a su gobierno que el país podría estar violando el pacto por no respetar contratos.

“Las medidas tomadas por México corrían el riesgo de incumplir los compromisos contraídos en el marco del T-MEC y otros acuerdos comerciales firmados”, citó la carta también dirigida al ministro de Finanzas, Bill Morneau; al canciller, François-Philippe Champagne; y a otros funcionarios.

El documento fue suscrito por las empresas Canadian Solar Inc, Atco Ltd, Northland Power Inc y JCM Power, quienes consideraron peligrosa la decisión del gobierno mexicano de suspender las pruebas de nuevas plantas de energía renovable y de limitar el desarrollo y operación de las centrales eléctricas.

Cabe recordar que, bajo el argumento de incentivar un mayor papel del Estado en el sector energético, ya que según Obrador los gobiernos anteriores favorecieron a inversionistas privados, el mandatario ha buscado renegociar contratos por miles de millones de dólares para favorecer al estado.

Tras la Reforma Energética del 2014, las empresas extranjeras tuvieron más posibilidades de invertir en México y niegan haber aumentado costos de la energía para la población; sin embargo, manifiestan que el gobierno mexicano no está respetando los acuerdos existentes.

Los tribunales mexicanos suspendieron temporalmente algunas medidas en espera de una decisión de la Suprema Corte.

Cabe destacar que las empresas canadienses no son las únicas que han externado su preocupación ante el actuar de la 4T. De acuerdo con el portal especializado en energía, Energy21, el pasado 15 de junio, el grupo estadounidense de cabildeo energético Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) denunció un trato discriminatorio a empresas de su país por parte de las autoridades mexicanas.

Organismos mexicanos también se han contrapuesto ante tales decretos. Tal es el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) quien interpuso una controversia constitucional contra política de la Secretaría de Energía (Sener) al considerar que “afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que éste opere en condiciones de competencia y eficiencia”, dijo la Comisión en un comunicado.

La Cofece es un órgano constitucional autónomo encargado de vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano.

Por ello, el organismo pidió a la Suprema Corte de Justicia pronunciarse acerca de cuáles son los límites que tiene la Sener cuando emite una disposición “que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado”.

Al momento, se ha desatado una serie de más de 40 demandas de amparo promovidas por empresas afectadas por las medidas de la Sener y del Cenace. Jueces en competencia que llevan los casos han accedido en su mayoría a la petición de los privados y organismos ambientalistas, como Greenpeace.

