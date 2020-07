Por qué pidió licencia la senadora del PRI Vanessa Rubio y cuál es su relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto

Vanessa Rubio formó parte de varias dependencias durante el gobierno de Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)

La senadora del opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional), Vanessa Rubio, solicitó este jueves licencia para dejar temporalmente su cargo en la Cámara Alta y dedicarse a cuestiones personales, un movimiento que tomó por sorpresa al cuerpo legislativo.

“Solicité licencia para dedicarme por un tiempo a la academia y consultoría. Después de 26 años de trabajo en la administración pública tomo esta decisión personal y familiar. Siempre con la cabeza en alto, siempre comprometida con mi país”, dio a conocer la legisladora en sus redes sociales sin dar más detalles al respecto.

“Ya con licencia, decidiré la mejor opción”, añadió la senadora. El abrupto movimiento se dio a unas horas del regreso a México de Emilio Lozoya, ex funcionario acusado de varios delitos durante su periodo en el gabinete del Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Y es que Rubio también participó en varios puestos durante la gestión de Peña Nieto al frente del país. Entre 2013 y 2015, fue la subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces a cargo de José Antonio Meade, con quien forjó una estrecha relación laboral.

Rubio siguió a Meade cuando el titular de la Cancillería mexicana pasó a encabezar la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde fue titular de la subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional entre 2015 y 2016.

Una vez más, Rubio acompañó a Meade en su travesía por el gabinete peñanietista. Entre 2016 y 2018, Rubio fue la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, cuando Meade encabezó dicha dependencia. Con este nombramiento, se convirtió en la primera mujer en ocupar esta posición.

Además, cuando Meade fue elegido como candidato presidencial del PRI para las elecciones de 2018, Rubio se sumó a su equipo como Coordinadora de la Oficina del candidato.

Por todo ello, la intempestiva salida de Rubio deja varias dudas. “No sabemos si está involucrada en el caso Lozoya, pero sí es una licencia rara porque dice que se va a dedicar a actividades académicas y personales, cuando en este momento es poco probable que pudiera entrar a alguna universidad a dar clases o alguna actividad de este tipo, puesto que todas las programaciones están hechas”, indicó a Infobae México el politólogo Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research de Nueva York.

Además, la situación de la pandemia de COVID-19, que ha detenido una gran parte de los vuelos internacionales y las actividades de este tipo, harían complicado que realice este tipo de actividades académicas en el extranjero.

Medios locales indicaron que la senadora, que se espera obtenga su licencia el lunes cuando la Comisión Permanente del Congreso se reúna, dejaría México con destino a Londres. Sin embargo, la senadora no ha confirmado que así vaya a hacerlo.

“Lo que es cierto es que ella (Rubio) fue eventualmente parte de el equipo de la Secretaría de Hacienda, que estaría eventualmente enterada de las actividades que estaba realizando Lozoya en Pemex”, recordó Montiel López. La empresa productiva del estado fue dirigida por Lozoya entre 2012 y 2016.

El ex funcionario fue detenido en febrero pasado en España, donde se encontraba prófugo, y ahora tendrá que responder ante las autoridades mexicanas por delitos que involucran lavado de dinero, cohecho y delincuencia organizada durante su gestión.

Entre las acusaciones contra Lozoya, de quien se espera su colaboración con la Fiscalía mexicana para aminorar su condena, se encuentra la compra de una compañía a sobreprecio y haber recibido coimas de la compañía brasileña Odebrecht.

El fuero de Vanessa Rubio, aunque se mantendrá con licencia por tiempo indeterminado, no finalizará cuando se le permita tomar la licencia requerida. Es por ello que mantendrá el beneficio jurídico hasta agosto de 2024. Por esta razón, el analista y consultor político Fernando Dworak señaló que es improbable que haya pedido licencia por temor a ser involucrada en el caso Lozoya.

“Puede haber algo de eso, aunque hay un problema en el planteamiento”, indicó a Infobae México. “Pero desde ahora hasta que se inicie una eventual solicitud de declaración de procedencia (desafuero), faltarían meses, aún suponiendo que haya evidencia sólida”, explicó.

Por ello, Dworak considera que hay otras opciones. “El PRI decidió amarrarse el dedo y le pidió irse. Pero no lo considero muy probable”, dijo. Por otro lado, aventuró sobre otra posibilidad. “Morena le mostró evidencia y provocó que solicitara licencia”, completó.

Y es que a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Congreso, la salida de Rubio podría beneficiarle en el Senado, ya que la suplente de la priista sería Nancy Sánchez Arrendondo, quien el año pasado renunció a su militancia en el PRI.

Además, Sánchez aseguró en mayo de 2019 que votaría por el candidato a gobernador de Baja California Jaime Bonilla, quien representó a la alianza encabezada por Morena. La mujer también ha colaborado estrechamente con el gobierno de Bonilla, que triunfó en aquellas elecciones.

En junio de 2019, Sánchez Arredondo publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado con una foto de ella junto a Bonilla donde ambos aparecen sonrientes. “Cuando las coincidencias superan a las diferencias, cuando se antepone el respeto y la búsqueda de objetivos comunes, la política no es más arena de antagonismos , sino de consensos y voluntades. Tenemos gobernador electo,” escribió.

