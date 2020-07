“Ya no hay médicos ni enfermeras disponibles”: BCS estima colapso hospitalario ante aumento de contagios de COVID-19

Carlos Mendoza Davis, gobernador del estado de BCS Foto: tw @cmendozadavis

Carlos Mendoza Davis, gobernador del estado de Baja California Sur, alertó que de continuar el incremento acelerado de contagios por coronavirus, no habrá médicos ni enfermeras para atender a los pacientes.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, mencionó que hace un mes había un promedio de 30 pacientes hospitalizados por COVID-19; sin embargo, actualmente la ocupación es de 103 pacientes.

Si bien la capacidad hospitalaria y el equipo médico se ha incrementado para hacerle frente a la pandemia, “al ritmo que vamos, nuestro sistema de salud podría pronto comenzar a saturarse”.

Dijo que el problema no se soluciona con abrir más camas o adquirir ventiladores adicionales a los 235 con los que cuenta la entidad.

Además, enfatizó que el tema no es sólo no contar con los recursos financieros, sino que “especialmente se ha agotado ya, por falta de disponibilidad de equipo especializado la posibilidad de contar con más recurso humano: ya no hay médicos ni enfermeras disponibles que puedan atender a los pacientes adicionales por parte de todas las instituciones del sector salud”.

El Gobernador pidió a la población reflexionar sobre la importancia de las medidas de higiene y sana distancia, pues atender las recomendaciones de las autoridades de salud significa “cuidar nuestros seres queridos y a los demás”.

Mendoza Davis afirmó que los sistemas de atención a distancia establecidos en la entidad han permitido que el 90% de contagios se recuperen en casa sin necesidad de acudir a un hospital.

Recordó que el regreso a clases presencial oportuno está condicionado si se logra disminuir la velocidad de los contagios.

Por otro lado, detalló que se prestarán oxímetros de pulso a los pacientes positivos de COVID-19 que sean adultos mayores o padezcan enfermedades crónico-degenerativas para que monitoreen su ritmo cardiaco y nivel de oxígeno en el cuerpo, por pertenecer a los grupos vulnerables.

"Su riesgo de desarrollar una enfermedad respiratoria grave una vez infectados es mucho mayor, por lo que deben debemos todos tenerles mayores cuidados para evitar en lo posible se contagien", aseguró.

Finalmente, el funcionario recordó a quienes dieron positivo por COVID-19 y no pueden quedarse en casa, que el gobierno colocó un albergue, donde se proporciona sin costo alojamiento, alimentos y asistencia médica.

BCS cierra nuevamente sus playas

Ante el repunte de contagios de coronavirus, BCS decidió cerrar sus playas y cancelar actividades acuáticas, turísticas y recreativas al aire libre.

A mediados de junio, fueron reabiertas playas y balnearios luego de permanecer cerradas por protocolos sanitarios; sin embargo, tal fue la afluencia que la mayoría de las principales playas se abarrotaron de visitantes que no respetaron el aforo máximo permitido del 30%.

Esto afecta sobretodo al sector restaurantero. Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que solo en el sector restaurantero se tienen registrado un total de 52 negocios quebrados en la región: 29 de estos están en el balneario de Los Cabos y 18 en La Paz, sus principales centros turísticos.

Además, muchos de los comercios informales, que ascienden a centenares y son más difíciles de contabilizar, también se vería afectados por el mal momento.

