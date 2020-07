“No busquemos culpables”, aseguró Hugo López-Gatell tras la postergación del semáforo epidemiológico

Fotografía cedida por la presidencia de México, del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante su participación en una rueda de prensa, en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró durante su conferencia de prensa del viernes de 10 julio que se detectaron inconsistencias y rezagos en la información epidemiológica de los estados de la república, lo que hizo imposible la presentación de un semáforo.

De acuerdo con el funcionario público, la información que recibieron de los 32 estados no fue uniforme, por lo que tomaron la decisión de atrasar el semáforo epidemiológico para más adelante presentar a la ciudadanía uno basado en datos confiables y no entregarlo a tiempo pero con “huecos grises”.

Las reacciones de gobernadores y otras figuras públicas o políticas, quienes desaprobaron que supuestamente Gatel echara la culpa a las autoridades de salud estatales por el retraso en la información sobre el avance de la enfermedad COVID-19 en la población mexicana.

Al respecto, el subsecretario reveló durante la conferencia desde Palacio Nacional que México no debería entrar en el juego de buscar culpables, pues lo considera “poco productivo y poco útil”

Además, aseguró que durante una pandemia no hay “nadie responsable en particular” y aunque dijo que es un comportamiento humano que no corresponde únicamente a México, “no es posible ni tiene sentido pensar que hay una persona responsable, ni dos, ni cinco, ni siete”.

“¿Quién fue responsable de que este virus SARS-CoV-2 mutara? ¿Quién es culpable de eso? Nadie, nadie en particular. No tiene que ver con culpar a una persona identificable por nombre y apellido, si no a un modo de vivir, un modo de relacionarnos con el planeta”, aseguró.

Y sobre el último punto, hizo un llamado a la corresponsabilidad de los mexicanos para que cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, haga lo necesario para frenar la pandemia, sin importar lo pequeña que sea nuestra acción.

“Llamamos a la corresponsabilidad de todas y de todos. Esto implica que los más de 127 millones de personas que vivimos en este país, independientemente de a qué nos dedicamos o dónde vivimos, tenemos algo que hacer que es útil para que esta epidemia de COVID-19 se pueda enfrentar”, reveló.

Aseguró, además, que durante una emergencia sanitaria las autoridades federales o locales no son los únicos responsables del manejo de la seguridad de la sociedad, pues la manera en que la población cumpla con las medidas preventivas también influye.

”Si nos concentramos en culpar a otro, perdemos de vista que podemos ser nosotros. El llamado es a que todos hagan conciencia de que la epidemia sigue”, aseguró el mandatario y reconoció la labor que han realizado las autoridades estatales de salud y epidemiológicas.

Durante la conferencia de prensa del viernes, el funcionario aclaró que los rezagos en la información no se reportaron en todos los estados, pero tampoco podían actualizar el grado de la emergencia sanitaria sin toda la información disponible.

Además, aseguró que la presentación de los números y la aclaración del retraso en la información no era con ánimos de culpar a nadie, mucho menos era un acto que estuviera involucrado con la política de México, simplemente era una evaluación técnica.

“Hay señales preocupantes de repuntes no solo en estos estados, hay otros que iremos presentando. No hay que reclamar, pero sí hay que actuar. No se trata de culpar a nadie, aquí se reconocen los logros pero también se alertan sobre los peligros”, dijo el subsecretario Hugo López-Gatell.

