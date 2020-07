Comerciantes denunciaron cobros excesivos de luz pese a estar cerrados a causa de COVID-19

(Foto: Especial)

Pese a estar cerrados debido a la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19, propietarios de negocios de la Ciudad de México denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está realizando cobros excesivos en los recibos de luz.

Es el caso de Alicia Félix, propietaria de un restaurante ubicado en la colonia Juárez, quien explicó a Noticieros Televisa que de pagar 4,000 pesos de luz, ahora el recibo le llegó por 7,581 pesos tras dos meses sin tener actividades en su negocio.

Al ir a las oficinas de la CFE para que le explicaran el aumento, le dijeron que aunque no se registró lectura alguna en su medidor, hicieron un cobro estimado de lo que habría consumido normalmente, aunque no le detallaron el método para ello.

Pero el aumento en el recibo de luz también se ha extendido a los hogares.

Foto de archivo: REUTERS / Daniel Becerril

Así le ocurrió a Miguel Lira, quien vive en la alcaldía Iztapalapa. Aseguró que de un bimestre a otro hubo un aumento importante en su recibo. De pagar 330 pesos por bimestre, la CFE ahora le cobra más de mil pesos.

Consideró que quedarse en casa por la pandemia no es motivo para que su consumo haya aumentado pues, aseguró, no modificó su rutina.

Otro caso es el de Claudia, quien vive en un departamento en la colonia acacias, alcaldía Benito Juárez. Su recibo también le llegó más caro.

A Nora le informaron que, por un error de lectura, tenía que pagar 19,000 pesos. Después de tres visitas a las oficinas de CFE, llegó a un acuerdo.

El pasado 9 de junio, la Comisión Federal de Electricidad atribuyó los aumentos a que durante esta pandemia, la población ha usado más de lo normal los televisores, computadoras, videojuegos y el aire acondicionado, lo que la CFE denomina como confort.

Martín Mendoza, director de suministro básico de la CFE, señaló que “en este confinamiento, el confort que representa el 15% de una facturación normal ahora representa el 80 por ciento del incremento en el consumo”.

Sin embargo, aseguró, ello no implica que la Tarifa Doméstica de Bajo Consumo aumente a Tarifa Doméstica de Alto Consumo, lo que le ha costado a la compañía 1,100 millones de pesos en abril y de 2,600 millones de pesos en mayo.

Imagen de archivo. El Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett. (Foto: REUTERS / Edgard Garrido)

El pasado mes de abril, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que no se condonarán los pagos de electricidad de la población a pesar de la contingencia del nuevo coronavirus, por lo que se han hecho muchos cortes a los usuarios que no pudieron pagar.

Es el caso de Oscar, a quien le cortaron la luz en su negocio y en su departamento, ambos en la colonia Obrera.

Pero el caso más dramático de esta situación llegó justo hasta las puertas de Palacio Nacional.

El pasado 28 de mayo, Alfredo Morales 28 años de edad y quien asegura ser positivo en Covid-19, llegó desde las 6:00 de la mañana a la puerta de la calle de Moneda para exigir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le reconectara el servicio de energía eléctrica en su domicilio, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Alfredo aseguró que al no tener luz en su casa, no puede llevar las medidas de aislamiento en su casa y se negaba a retirarse de las puertas de la residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta que no se le resolviera su problema. Al final, se fue del lugar.

Durante la fase 3 de la pandemia por coronavirus, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio a 543,128 usuarios debido a que no pudieron pagar su factura entre abril y el 12 de mayo.

