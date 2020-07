Mapa del coronavirus en México 3 de julio: nuevo récord de contagios a horas de la actualización del semáforo

Gráfica: Jovani Pérez / Infobae

México registró un nuevo récord de contagios de coronavirus en 24 horas con 6,741 nuevos positivos, además estuvo cerca de triplicar las muertes confirmadas por esta enfermedad de un día para otro. Actualmente se alcanzaron 238,511 casos confirmados acumulados, de éstos 25,565 están activos y van 29,189 defunciones.

De acuerdo con los datos, del total de casos confirmados, se han recuperado 142,593 pacientes (60%).

Sobre las cifras por entidad federativa, los datos arrojan que la Ciudad de México continúa registrando el número más alto de contagios y defunciones a nivel nacional, con 49,573 y 6,750, respectivamente.

En cuanto a los casos confirmados activos a la cabeza se posiciona la Ciudad de México (3,719) y le siguen el Estado de México (2,216), Guanajuato (1,658), Nuevo León (1,504), Puebla (1,419), Coahuila (1,255), y Tabasco (1,108). Las tres entidades con menor cantidad son Morelos con 213, Chihuahua con 153, y Colima con 139.

Según los conteos oficiales, las cinco entidades más afectadas, en relación con las personas que han fallecido por la enfermedad, son la Ciudad de México a la cabeza, seguida del Estado de México (4,514), Baja California (2,007), Veracruz (1,635), Puebla (1,406), Sinaloa (1,356), y Tabasco (1,097).

Por otra parte, la tasa de incidencia de casos activos por cada 100,000 habitantes en el país es de 20.00. El estado con la mayor carga de enfermedad dentro de la epidemia activa es Yucatán, con 47.45, destacándose además Quintana Roo con 46.59, Tabasco con 43.07, la Ciudad de México con 41.23, Coahuila con 38.99, y Baja California Sur con 35.54.

En la ocupación y disponibilidad hospitalaria hasta el 1 de julio, la Red IRAG reportó que existen 15,260 camas IRAG generales disponibles y 12,668 (45%) ocupadas. Con ventilador, a 5,867 pueden acceder los enfermos ante las 3,642 o el 38% de ocupación. De los 904 hospitales notificantes, 882 o el 98% sí reportaron al sistema.

Conforme a los datos de la Secretaria de Salud, hasta el último corte, a nivel nacional, 55% de lugares de hospitalización general están disponibles y 45% ocupados. En camas con ventiladores 62% están disponibles y 38% han llegado al límite de su capacidad.

Actualmente, la entidad con mayor saturación es Tabasco, pues únicamente se cuenta con una capacidad del 30% del total de camas de hospitalización general ante un 70% de ocupación. Por otra parte, en cuanto a la atención con ventiladores, Baja California tiene 59% de espacios llenos y 41% de disponibilidad.

En el panorama internacional se han registrado 10,533,779 casos positivos acumulados en el mundo. De ese total, 2,280,007 (22%) pertenece al grupo de pacientes que son activos y fuentes de contagio. La tasa de letalidad global está en 4.9 por ciento.

Además, el epidemiólogo informó que América se mantiene como el continente más afectado por la pandemia, ya que alberga a 1,302,129 (57.8%), casos confirmados activos.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el número de fallecimientos por Covid-19, en nuestro país, podría ser mayor, incluso hasta tres veces, al que actualmente se reporta.

Explicó que en la entrevista que concedió al diario estadounidense The Washington Post, sólo se refirió a los fallecimientos en la Ciudad de México, al indicar que la epidemia provocó que se registraran tres veces más muertes del promedio habitual de marzo a mayo, lo cual, agregó, es un fenómeno que podría suceder en el resto del país.

Como lo adelantó el pasado 15 de junio, agregó que el Comité interdisciplinario que recaba esta información, tanto en la capital del país, como en el resto de las entidades, ya está recuperando los datos directamente de las actas de defunción de personas que se presume fallecieron por el virus SARS-CoV-2 y que en su momento no se les pudo realizar la prueba confirmatoria.

Y al señalar que no se está ocultando información, López-Gatell indicó que en el nuevo conteo de decesos, no sólo participa el Gobierno, sino también organismos independientes y autónomos.

“Hoy salió otra nota donde dice: López-Gatell oculta, no no oculto. Esta es la realidad sobre lo que tenemos, pero no nos quedemos con la simpleza de que la noticia sea: ocultan. No ocultamos y en cuanto tengamos esa información la presentaremos”, detalló.

Hugo López-Gatell expuso que este 2exceso de mortalidad” incluye a personas con diversos problemas, como ataques cardiacos, que no podían recibir tratamiento en hospitales al estar inundados estos de pacientes con COVID-19, aunque dijo, “es probable que la mayoría sean COVID”.

El subsecretario agregó que la diferencia de cifras también puede deberse a que muchas personas mueren en su casa o poco después de haber sido hospitalizadas sin ser examinadas.

Además, debe añadirse que México tiene altos niveles de hipertensión, diabetes y obesidad, enfermedades crónicas vinculadas al 80% de las muertes por coronavirus.

