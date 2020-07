“Es conmigo, yo soy el que está conduciendo”: López Obrador condenó ataques a su esposa Beatriz Guitérrez y a su hijo

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la mañana de este viernes los ataques contra su familia en redes sociales tras una serie de polémicas en las que se ha visto envuelta su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

“Ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio”, estableció el mandatario en su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Durante la semana, la escritora Gutiérrez Müller fue criticada por la respuesta que dio a un mensaje sobre el medicamentos para niños con cáncer.

“Lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque pues la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo, entonces, es conmigo, yo soy el que está conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que está a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso, somos millones de mujeres, de hombres que estaban hartos de que una minoría se sintiera dueña del país, que México fuera el país de unos cuantos, que se humillara al pueblo, que se robaran el dinero del pueblo. Entonces vamos a seguir adelante”, expresó López Obrador.

