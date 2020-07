Bebidas energéticas en México rebasan la recomendación de azúcar diaria: Profeco

Al menos 14 bebidas energéticas en México rebasan la recomendación diaria de azúcar (Foto: Pixabay)

Al menos 14 bebidas energéticas en el mercado mexicano rebasan la recomendación de ingesta diaria de azúcar para un adulto emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir, superan los 25 gramos de azúcar en tan solo un envase de entre 250 y 500 mililitros.

Las bebidas con más azúcar son M Juice Monster Energy, Volt Blue energy, Nitro Energy Drink y Red Bull Energy Drink. Todas ellas contienen más de 39 gramos de azúcar por envase y alcanzan a contener hasta 50 gramos, de acuerdo con un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El aporte calórico de cada una llega a ser de hasta las 201 kilocalorías por producto.

De las 24 bebidas energéticas analizadas por la Profeco en el estudio de calidad “bebidas con cafeína, taurina y otros ingredientes”, también destacan por su contenido calórico superior a la recomendación de la OMS las bebidas Volt Pink Energy, Blu Day Refreshing Energy, Amper Energy on the Go, Go!!Blu Energy Drink sabores arándano y mojito, Red Bull the Tropical Edition Energy Drink, Red Bull Energy Drink, Vive100% Ginseng Citrus, Amper Energy on the Go y Boost Active Energy.

Bebidas con cafeína, taurina y otros ingredientes, comúnmente conocidas como bebidas energetizantes (Foto: Procuraduría Federal del Consumidor)

A pesar de que estas bebidas son comúnmente conocidas como “energéticas”, la Profeco advierte que sus productores cambiaron la denominación y etiquetado a partir de modificaciones efectuadas a la norma oficial mexicana. Por ello, en el mercado es más probable encontrarlas bajo diversos nombres como “bebidas carbonatadas”, “bebidas carbonatadas con taurina, cafeína y vitaminas”, “bebidas carbonatadas adicionadas con vitaminas y extracto de guaraná” y “bebidas carbonatas con guaraná adicionadas con taurina y vitaminas”.

Y es que estas bebidas se caracterizan, además de por contener altas cantidades de azúcar, por contener aditivos para hacer sentir despierto al consumidor, potenciar sus sensaciones de bienestar y concentración.

Dependiendo de la fórmula particular de cada una, estas bebidas suelen contener cafeína, taurina, vitaminas del complejo B y glucuronolactona. Así como guaraná (40 veces más potente que la cafeína), ginseng, edulcorantes calóricos (como azúcar, glucosa, fructosa) y no calóricos, (como acesulfame K, sucralosa y aspartame), sodio, inositol, L-Carnitina, extractos de café y té verde.

M Juice Monster Energy, Volt Blue energy, Nitro Energy Drink y Red Bull Energy Drink, las bebidas con más azúcar (Foto: Procuraduría Federal del Consumidor)

Por su alto contenido en azúcar y cafeína, no son recomendadas para menores de 12 años, mujeres embarazadas o lactando y personas con diabetes. También está contraindicado su consumo junto con bebidas alcohólicas.

Las bebidas energéticas no deben ser confundidas con las bebidas isotónicas o deportivas (como Powerade, Gatorade, Vitamin Water y Electrolit) que están diseñadas para ayudar en la recuperación de agua, energía y electrolitos perdidos durante el ejercicio.

La Profeco también llamó la atención sobre los productos de este tipo con mayor cantidad de taurina: Amper Energy On the Go, Nitro Energy Drink, Volt Blue Energy y M Monster Energy Lewis Hamilton 44, con entre 1,868 y 1,892 miligramos de taurina por envase.

Las bebidas energéticas se caracterizan por hacer sentir despierto, potenciar las sensaciones de bienestar y concentración (Foto: Procuraduría Federal del Consumidor)

La mayor cantidad de cafeína se encuentra en las bebidas CocaCola Energy, Vive100% Ginseng Citrus, Amper Energy On the Go y Pepsi Kick, mismas que contienen entre 93 y 115 miligramos de cafeína por envase.

El estudio de la Profeco también determinó que todos los productos estudiados presentan de forma completa la información al consumidor, es decir, están debidamente etiquetados. En cada producto se verificó si el etiquetado expone información fundamental y si es veraz, si la cantidad de cafeína corresponde a la señalada, cuál es el tipo de edulcorante y la cantidad en que es empleado y cuál es el contenido calórico de la bebida.

La recomendación de la Procuraduría, en oposición a las bebidas energéticas altas en calorías y cafeína, son las infusiones naturales de ginseng, matcha y té negro.

