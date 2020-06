INE pidió a gobernantes abstenerse de intervenir en el proceso electoral

El posicionamiento del consejero vino luego de que el presidente López Obrador señalara que vigilaría que se respetara la decisión de los ciudadanos en los comicios de 2021 (Foto: Twitter@LupitaJuarezH)

El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que de acuerdo con la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dicha institución es a la única que le compete realizar las elecciones, además señaló que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios.

Esto, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que, sin involucrarse en el proceso electoral de 2021, se convertirá en un “guardián” para que se respete la libertad de los ciudadanos de elegir a sus autoridades.

“Es importante que quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya se que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano.”, señaló el mandatario durante la conferencia de prensa matutina de este lunes.

López Obrador dijo que se convertiría en un "guardián" para que se respete la libertad de los ciudadanos de elegir a sus autoridades (Foto: Cuartoscuro)

Sobre esto, Ciro Murayama, consejero del INE, aclaró que la institución encargada de organizar y regular los procesos electorales en el país es independiente y autónoma de los gobiernos y así se mantendrá de cara a los comicios de 2021.

A través de su cuenta de Twitter, Murayama expresó: “La Constitución señala: Que las elecciones las realiza un @INEMexico autónomo (art. 41). Que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios (art. 134). El INE ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno: es independiente y autónomo. Así será en 2021.”

Ciro Murayama recordó que el único encargado de realizar las elecciones es el INE (Foto: Twitter)

López Obrador también señaló que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo al inicio de su mandato fue la de convertir el fraude electoral en delito grave. Asimismo, destacó que se acabarán estas prácticas y que esto no es injerencia del INE o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Es decir, el que se le acusa de fraude electoral por estar comprando votos, por estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero del presupuesto para favorecer a partidos y candidatos. El que falsifique actas, el que embarace urnas, el que cometa fraude no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel, y es en serio”, aseveró el presidente mexicano.

Por su parte, Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, afirmó que la dependencia siempre ha practicado la transparencia y la rendición de cuentas por convicción, además, dijo que la contingencia sanitaria por coronavirus no debe ser un pretexto que vulnere la democracia, merme la división de poderes o debilite a los organismos constitucionales autónomos.

Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dijo que la pandemia no debía aprovecharse para debilitar a los organismos constitucionales autónomos (Foto: Archivo)

“La pandemia generada por el COVID-19 es una situación de emergencia que no debe ser pretexto para vulnerar nuestra democracia ni para mermar la división de poderes o debilitar a los organismos constitucionales autónomos. Menos aún para confundir a las autoridades electorales con actores o posturas políticas como irresponsablemente está tratando de hacerse.”, apuntó.

Destacó que el INE se rige con apego a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, entre otros, los cuales estarán asegurados para los comicios electorales de 2021.

“El INE no le teme a la rendición de cuentas, todo lo contrario, somos una institución que actúa y seguirá actuando con apego a los principios de la función electoral, legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima seguridad. Con esa convicción en 2021 volveremos a garantizar elecciones en que se respete el voto libre y secreto de la ciudadanía.

Las situaciones de emergencia en las democracias institucionales deben enfrentarse con las herramientas, los contrapesos y los valores de la propia democracia. Uno de esos valores es el de transparencia que en el INE ejercemos por obligación legal pero también por convicción democrática”, señaló Córdoba Vianello.

