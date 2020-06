“Piensan que me van a sacar de la presidencia, pero eso está por verse”: el retador mensaje de Andrés Manuel a sus opositores

López Obrador en entrevista con Epigmenio Ibarra (Foto: Captura de Pantalla)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que sus opositores están desesperados por sacarlo de la presidencia, pero les pidió que “se serenen”, pues la revocación de mandato vendrá muy pronto y ahí podrán votar por “echarlo” de manera democrática.

Obrador aseguró en la cuarta parte de su entrevista con Epigmenio Ibarra que los opositores, especialmente del Partido Acción Nacional (PAN), están elaborando un plan para ganarle la elección de la cámara de diputados que está por venir. Reveló que les importa mucho tener mayoría para revocar o modificar las leyes que hasta el momento se han aprobado.

“Imagínate que el PAN voto en contra de que se entregaran las pensiones a los adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, contra que se den becas a estudiantes de familias pobres, en contra a que se garantizara el derecho a la salud”, dijo el mandatario.

Además, aseguró que están molestos porque la corrupción ahora es un delito grave y no hay derecho a fianza o porque se haya reformado el artículo 28 de la Constitución “y se estableciera que queda prohibida la condonación de impuestos, ellos gozaban de ese privilegio”.

De acuerdo con el plan que asegura el presidente, también es una de las prioridades opositoras lograr que durante la revocación de mandato logren destituirlo de su cargo; sin embargo, López Obrador se mostró optimista y seguro del contar con el pueblo.

“Según este plan, en el 22, como yo envié la iniciativa de la revocación de mandato y me voy a someter a ella, se están preparando porque piensan que me van a ganar, que me van a sacar de la presidencia. Eso está por verse. Yo estoy convencido de que la gente está apoyando el cambio, que ya no quieren regresar al régimen de corrupción, injusticias y privilegios”, comentó Andrés Manuel.

Por último, aseguró que por el momento el conservadurismo continúa aglutinándose y convenciendo a empresarios de sumarse a sus iniciativas. Además, aseguró que tienen de su parte a intelectuales, periodistas, medios de comunicación y mucho dinero.

“Pero ya son otras cosas, ya cambió la realidad, ya es otra la mentalidad del pueblo. Cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo”, dijo el mandatario mexicano.

Beatriz Gutiérrez Müller y Andrés Manuel López Obrador en entrevista con Epigmenio Ibarra (Foto: Captura de Pantalla)

Durante la entrevista también visitaron la habitación en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde vivió el mandatario Benito Juárez, una de las máximas figuras a seguir para López Obrador, a quien describió como “el mejor presidente de México, lleno de virtudes, algo excepcional, único, perseverante”.

“Nunca perdió la fe en la causa que defendía. Nunca se rindió. Muchos de los que rodeaban a Juárez, hombres íntegros, se cansaron y flaquearon, lo convocaban a negociar, se pensaba que la causa estaba perdida. Él prefirió irse al norte hasta que las cosas cambiaron, soplaron nuevos vientos y se expulsó a los extranjeros, se recuperó la república”, aseguró López Obrador.

También llegan hasta el departamento donde actualmente viven el mandatario mexicano y la historiadora, escritora y poeta Beatriz Gutiérrez Müller. En el clip rememoran la historia de apoyo de la también académica, quien niega ser una mujer “oprimida, sometida”, como lo piensa la oposición. Además, asegura que no tiene ninguna injerencia sobre las decisiones del país ni busca tenerlas.

“La figura de primera dama ni siquiera es una figura que esté en una ley, fue una tradición ahora superada, creo yo. Ahora hablamos de la esposa del presidente como se puede hablar de la tía, de la hermana. Yo soy la esposa del presidente y no tengo ningún problema en serlo. No tenemos atribuciones y no quiero tenerlas tampoco, ni manejo presupuestario ni nada que tenga que ver con el ejercicio de un cargo por el cuál se escogió sólo a una persona, no a una familia”, aseguró Gutiérrez Müller.

MÁS SOBRE EL TEMA:

En las entrañas de Palacio Nacional: la íntima conversación de López Obrador con Epigmenio Ibarra

“El gobierno dejó de ser un comité al servicio de una minoría”: AMLO

Epigmenio Ibarra responde a sus críticos por la entrevista a AMLO: lo importante son las respuestas, no las preguntas