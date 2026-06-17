México

Continuarán las fuertes lluvias y posible formación de Ciclón Tropical Uno: CNPC, SSPC y SMN lanzan aviso en conjunto

La CNPC emitió orientaciones para la población: no cruzar corrientes de agua, asegurar objetos en exteriores y mantener limpios desagües, con centros de atención estatal activados para emergencias por lluvias inusuales

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Mapa meteorológico de México con espiral de nubes blancas y amarillas sobre el centro-sur, lluvia y relámpagos sobre el norte del país y el océano.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lanzó el Comunicado 163 en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para alertar a la población sobre precipitaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CNPC, la SSPC y el SMN emitieron un aviso conjunto este martes ante el pronóstico de lluvias intensas en 29 estados de México, con el noreste del país como zona de mayor riesgo tras la formación de un potencial ciclón tropical en el Golfo de México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lanzó el Comunicado 163 en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para alertar a la población sobre precipitaciones que abarcan prácticamente todo el territorio nacional este 16 de junio de 2026.

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El ciclón que explica las lluvias en el noreste

Pueblo costero bajo fuerte tormenta. Tromba marina en el mar, relámpagos, lluvia y granizo cubren la calle. Personas con impermeables observan.
Este sistema interactúa con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, un frente frío fuera de temporada que se aproximaba desde la frontera norte y la onda tropical número 7, que ingresó por la Península de Yucatán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó la formación del potencial ciclón tropical Uno en el Golfo de México a las 09:00 horas del martes. El sistema se ubicaba a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, y a igual distancia al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de hasta 65 km/h.

El fenómeno se desplazaba hacia el noreste a unos 9 km/h. Sus bandas nubosas ya afectaban el territorio mexicano al momento del aviso, con oleaje elevado de 1 a 2 metros en el litoral tamaulipeco.

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Este sistema interactúa con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, un frente frío fuera de temporada que se aproximaba desde la frontera norte y la onda tropical número 7, que ingresó por la Península de Yucatán. La combinación de estos factores, más el aporte de humedad del Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, explica la escala del fenómeno.

Mapa de riesgos: cuatro niveles de precipitación

Vista satelital de México y Centroamérica con tormentas, relámpagos y nubes densas; una trayectoria roja con el número 7 indica la Onda Tropical.
En un segundo nivel, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes —de 50 a 75 mm— se prevén en el este de Sinaloa, el oeste de Durango, el norte y este de San Luis Potosí, y el centro y sur de Chiapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN estableció cuatro categorías de alerta. Las más severas corresponden al noreste: lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el este de Nuevo León y el norte y noreste de Tamaulipas.

En un segundo nivel, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes —de 50 a 75 mm— se prevén en el este de Sinaloa, el oeste de Durango, el norte y este de San Luis Potosí, y el centro y sur de Chiapas.

Un tercer nivel de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm, afectará al este y sureste de Sonora, el oeste y suroeste de Chihuahua, el sureste de Coahuila, el norte y oeste de Zacatecas, el norte de Nayarit y Jalisco, el norte de Querétaro, el norte y sureste de Hidalgo, el este del Estado de México, Tlaxcala, el este y sureste de Puebla, el norte y centro de Veracruz, y el norte, centro y sur de Oaxaca.

Chubascos de entre 5 y 25 mm se pronostican en Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Tabasco. Las lluvias aisladas menores a 5 mm quedan acotadas a Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Alerta amarilla en 11 alcaldías de la Ciudad de México

Calle urbana de México con agua marrón cubriendo la calzada hasta los neumáticos de los coches. Personas con impermeables caminan y un edificio histórico se ve al fondo.
Alerta amarilla para 11 de las 16 alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó alerta amarilla para 11 de las 16 alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

La vigencia del aviso fue de las 12:20 a las 22:00 horas, con lluvias estimadas de 15 a 29 milímetros y posible caída de granizo. El momento de mayor riesgo se concentraba después de las 15:00 horas, cuando también se esperaban descargas eléctricas y rachas de viento cercanas a los 50 km/h.

Riesgos asociados: granizo, viento y niebla

Imagen dividida: izquierda, calle urbana inundada con coches y personas bajo lluvia. Derecha, playa con palmeras, mar agitado y lluvia distante.
La formación de bancos de niebla reducirá la visibilidad en tramos carreteros y vialidades urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las precipitaciones pueden venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo en gran parte del territorio, lo que eleva el riesgo de encharcamientos e inundaciones. El SMN también advirtió sobre rachas de viento con fuerza suficiente para derribar árboles y anuncios publicitarios.

La formación de bancos de niebla reducirá la visibilidad en tramos carreteros y vialidades urbanas. En zonas montañosas, las autoridades señalaron riesgo de deslaves, mientras que ríos y arroyos podrían registrar crecidas repentinas.

Qué hacer ante las lluvias: recomendaciones de la CNPC

Vista aérea de un ciclón tropical con su ojo sobre el océano, olas en la costa con playas y montañas. Relámpagos en el cielo oscuro y escombros volando.
También recomendó asegurar objetos en exteriores que puedan ser proyectados por el viento y mantener limpios desagües, coladeras y alcantarillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CNPC instruyó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni calles con corrientes de agua, ya que el nivel puede subir con rapidez y arrastrar vehículos o personas.

Al conducir, la dependencia pidió encender las luces del vehículo, aumentar la distancia entre automóviles y reducir la velocidad ante niebla o pavimento mojado. También recomendó asegurar objetos en exteriores que puedan ser proyectados por el viento y mantener limpios desagües, coladeras y alcantarillas.

Los consejos estatales y municipales de protección civil ya operaban sus protocolos de atención a la población al momento del comunicado, con acciones de limpieza en alcantarillas, poda de árboles y comunicación de riesgo. La CNPC instó a la ciudadanía a seguir los canales oficiales de Protección Civil y las instrucciones de las autoridades locales.

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