Huachicol, armas y una ubicación estratégica: Sophia Huett explica por qué los cárteles se disputan Guanajuato

Guanajuato se consolidó como el estado donde se registran más homicidios en el país. Este viernes el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que entre enero y mayo se cometieron 1,903 asesinatos.

¿Qué pasó en el Bajío para llegar a este infame primer lugar? La explicación no es sencilla. En ciudades emblema de la provincia mexicana como Celaya, ahora confluyen cárteles que se dedican al narcotráfico, extorsión y robo de hidrocarburos. Peor aún, pelean con otras organizaciones el control de la “plaza”.

Sophia Huett, Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato, habló con Infobae México e hizo una radiografía del complejo momento por el que atraviesa el estado.

En el municipio de Celaya, tres mujeres que atendían una tortillería fueron asesinadas al denunciar extorsión por parte de grupos criminales (Cuartoscuro)

“En Guanajuato tenemos muy claro que en muchas ocasiones, los criminales no son personas originarias del estado, son de Nayarit, Guerrero, Jalisco, Michoacán, quienes buscan controlar el territorio porque ofrece condiciones económicas muy favorables, es muy atractivo”, aseguró Huett en entrevista.

Sophia Huett, Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato (Foto: Facebook/Sophia Huett)

Por el estado cruzan oleoductos de la estatal Pemex y se ha convertido en los últimos años en una de las zonas más fructíferas para los grupos criminales. En 2019, murieron asesinadas 2,725 personas, según cifras oficiales, y la entidad se colocó como la más letal de México. Solo cuatro años antes, en el periodo de 2016, las cifras de homicidios no superaban los tres asesinatos por día. En 2018 el número de muertes se duplicó, con 2,609 carpetas por homicidio doloso.

Este año, quince personas murieron en un ataque armado en el bar La Playa en la ciudad de Salamanca. El dueño y las empleadas de una tortillería de Celaya fueron asesinados a tiros después de que se negaron a pagar las demandas de extorsión. Una pareja fue encontrada acribillada, envuelta en una lona en un camino de terracería. Y un trailero, una camarera, un operador de una vulcanizadora, y varios policías. Se pierde la memoria entre este tipo de sucesos casi rutinarios.

El pasado 31 de marzo, siete personas fueron asesinadas en Celaya, Guanajuato, durante varios enfrentamientos entre grupos criminales (Foto: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO)

“El tema de la violencia se empieza a generar y se va recrudeciendo prácticamente en los últimos cuatro años y tiene que ver con el tema del robo de hidrocarburos (huachicol). Cuando se conjuntan condiciones de complicidad institucional que le permitan (a los grupos criminales) sustraer de manera ilícita y vasta hidrocarburos entramos en otra condición”.

“Los millones de las ganancias por el robo hidrocarburos les genera (a los delincuentes) un apoyo de financiamiento muy fuerte. El combustible, a diferencia de la droga, no tienen que sembrarlo, procesarlo, tener laboratorios, sino únicamente es abrir la llave, llenar una pipa y distribuirlo. Es lo que hace de esta actividad ilegal algo muy rentable”, explicó Huett.

José Antonio Yépez, "El Marro" se ha convertido en un símbolo de lucha del gobierno mexicano contra el huachicol (Foto: Especial)

En el Triángulo del huachicol, José Antonio Yépez, “El Marro”, logró fortalecer su grupo criminal Cártel de Santa Rosa de Lima, e incluso amenazar de muerte a sus predecesores —los del Cártel Jalisco Nueva Generación— si se atrevían a arrebatarle un pedazo del rentable pastel de combustible robado en Guanajuato. En el estado, muchos conocen a “El Marro” como el “dueño” de la refinería que Pemex tiene en Salamanca.

José Antonio Yépez se ha convertido en un símbolo de lucha del gobierno mexicano contra el huachicol. El capo llegó a amenazar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidido a devolver el golpe a los huachicoleros.

El narco exhibe su poder ante las cámaras

Las fotos y videos que los grupos del narco dirigen a la población tienen un fin propagandístico (Foto: ALEJANDRO ROJAS /CUARTOSCURO)

“¡Aquí estamos y no nos vamos” Es el eslogan que el Cártel de Santa Rosa de Lima ha utilizado desde sus primeros comunicados públicos para refrendar su postura de no rendirse y no bajar las armas frente a las peticiones de su acérrimo rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cuando el CJNG dio inicio con su guerra de invasión al estado de Guanajuato, los sicarios de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” empezaron colocando mantas en sitios públicos, y ejecutaban a algunos narcomenudistas locales. Junto a su cadáver ponían cartulinas con la lista de sus próximas víctimas.

Una narcomanta, una masacre, un montaje escénico y su difusión en redes sociales, son las famosas “limpias” de los grupos criminales.

“Es parte del juego que buscan de intimidación, es decir, un homicidio que ocurre de manera privada y que no es expuesto en los medios de comunicación o a través de redes sociales, no es un homicidio que a ellos les guste porque no tiene un efecto de intimidación o difusión como el que les gustaría. Al buscar su máxima difusión, lo que pretenden es la transmisión de un mensaje de poderío, de la lucha por un territorio y amedrentar a quienes ven como sus opositores ”, señaló la comisionada de seguridad.

Acampados en la violenta Guanajuato

En 2018, el gobierno anunció la llegada de elementos de la Guardia Nacional en un intento por controlar la situación en Guanajuato (Foto: Cuartosocuro)

Una de las estrategias del gobierno de Guanajuato para el rescate de la paz y tranquilidad, es el reforzamiento de la seguridad desde lo local. Para muestra de ello es el debilitamiento que los grupos delictivos han tenido en la región, como el Cártel de Santa Rosa de Lima, que ha sufrido considerables detenciones de sus miembros.

Pese a las bondades de la estrategia, loada por los expertos de seguridad, la violencia prevalece. Cuestionada al respecto, la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato aseguró que se necesitan componentes importantes para terminar con dicha agrupación y cualquier otra.

“México hoy tiene una entrada de armas importante al país, que le da una capacidad de fuego a las organizaciones no solamente para enfrentar a la autoridad, sino justamente para poder dar la batalla a otras organizaciones, mientras sigamos teniendo esta gran cantidad de armas no podremos terminar con los criminales”.

“Asimismo, la importancia y la necesidad que hay desde un nivel central para que se pueda hacer un seguimiento puntual a las finanzas de los grupos criminales, que permite cortar los flujos de dinero que son los que de alguna manera les han facilitado el reclutamiento de jóvenes”. detalló.

