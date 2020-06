Chumel se disculpa con Beatriz Gutiérrez Müller por incidente con su hijo

El conductor ha estado en vuelto en críticas tras darse a conocer que participaría en un foro contra el racismo (Foto: Cuartoscuro - ChumelTorres/IG)

El youtuber Chumel Torres pidió disculpas a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que ésta mostrara su molestia con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por invitarlo a un foro sobre clasisimo y racismo, cuando anteriormente se refirió a su hijo como “chocoflan” por su aspecto físico.

“Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va: Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto” dijo Torres a través de su cuenta de Twitter, señalando cómo fue que aumentaron las cosas tras la invitación a un foro.

“Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta”, añadió el también conductor de Radio Fórmula.

Tras varias horas, Chumel Torres se disculpó con la primera dama (Foto: Twitter@ChumelTorres)

Cabe recordar que horas antes, Gutiérrez Müller, había escrito en la misma red social que ella disculpaba a Chumel Torres por lo que había dicho, pese a que este no había siquiera mostrado un poco de humildad.

“Aquí sigo esperando. Ofrecer una disculpa ennoblece. Pienso que tenemos la vida para ser mejores personas, y cada día es una oportunidad para ese objetivo. Por mi parte, el señor está disculpado aunque él no manifieste humildad alguna”, dijo.

La escritora no pudo evitar mostrar su inconformidad al saber que el conductor había sido invitado a participar en la mesa “¿Racismo y/o clasismo en México?”, organizado por la institución que previene la discriminación en México.

El pasado martes, Chumel Torres estuvo recibiendo críticas por los comentarios racistas que suele decir, volviéndose tendencia por varias horas.

Gutierrez Müller, recordó cuando Chumel se refirió a su hijo como el "chocoflan" (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que el foro al que fue invitado fue cancelado, la plática será realizada

Cerca de las 21:00 horas de este día, el conductor informó a través de su cuenta de Twitter, que se reorganizó la mesa de diálogo para hablar sobre el papel de las redes sociales, la comedia y el entretenimiento en la lucha contra el racismo.

En esta edición, separada de la Conapred, también participará la actriz Maya Zapata, el actor Tenoch Huerta, la analista Mariana Ríos, el académico de la UNAM Federico Navarrete, la escritora Jumko Ogata y el propio Chumel Torres.

Se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio en punto de las 18:00 horas y será transmitido por Facebook Live y Youtube Live.

La Conapred, institución que había organizado el polémico foro y posteriormente lo canceló, es un órgano adscrito a la Secretaría de Gobernación que promueve políticas públicas para avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad en México, además se encarga de recibir y resolver quejas por actos discriminatorios, ya sean los cometidos por particulares o por autoridades federales en funciones. En su página web se pueden realizar las denuncias.

