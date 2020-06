“Todavía tienen los aviones privados”: López Obrador criticó a gobernadores del PAN por derroche y gastos superfluos

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es legítimo que gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) se reúnan, pero aseguró que la culpa no es del gobierno federal si no les alcanza con el presupuesto asignado, que aclaró, se les entrega en tiempo y forma.

"Esto de que los gobernadores del PAN se reúnen, pues es legítimo, pero desde luego tiene un proceso electoral, vienen las elecciones y quieren echarle la culpa al gobierno federal, y ahora sí que como diría el clásico del panismo ¿y yo por qué?

Si ellos no están haciendo bien las cosas, si dicen que no les alcanza el presupuesto, pues que apliquen medidas de austeridad. De esos que se reunieron, todavía tienen los aviones privados y están contratando deuda, y siguen gastando como si viviésemos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no se aprietan el cinturón", indicó el mandatario mexicano.

(Foto: Cortesía Presidencia)

López Obrador reiteró que se entrega a cada estado el presupuesto que “por ley les corresponde”.

Nosotros les estamos entregando lo que por ley les corresponde, las participaciones federales, puntualmente tienen recursos para que no vayan a decir que no les damos su presupuesto, todos tienen puntualmente sus transferencias de recursos.

El pasado fin de semana nueve gobernadores del PAN anunciaron un frente opositor en el que exigen “la libertad para gobernar desde lo local, con soberanía política y suficiencia económica, mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden y no sólo mediante la fórmula de la ley de coordinación fiscal".

(Foto: Cortesía Presidencia)

El llamado GOAN, Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, se reunió durante dos días en el estado de Guanajuato, y lanzó un pronunciamiento sobre, lo que consideran, la crisis sanitaria y económica que atraviesa México ante el COVID-19.

El mandatario mexicano afirmó que durante todo el periodo neoliberal se caracterizó por el “saqueo”, y reprochó que ahora panistas le pidan que baje los impuestos. Reiteró que él está cumpliendo con los compromisos que hizo durante su campaña.

"Eso era el gobierno anterior y los gobiernos anteriores, todo lo que fue el periodo neoliberal se caracterizó por el saqueo.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Entonces, ahora nos dicen: ‘Bajen los impuestos’. Bueno, cuando tomé posesión, el día que tomé posesión me gritaban los del PAN: ‘Baja la gasolina’. Pero si ustedes la subieron, les contesté, ¿por qué no la bajaron ustedes? Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de la gasolina y lo estoy cumpliendo, pero ellos fueron los que aprobaron los gasolinazos.

Entonces, parezco disco rayado, pero desgraciadamente tengo que repetir, repetir y repetir para que a ver si en una de esas… Primero, porque aquí nos están viendo muchos y no voy a dejar pasar la posibilidad de informar, primero", explicó el titular del Ejecutivo.

López Obrador también dijo que no permitirá se realice un fraude el próximo proceso electoral, pues tiene el compromiso de que haya elecciones limpias y libres, y advirtió que estará “pendiente” del actuar de las autoridades estatales.

(Foto: Captura de pantalla)

"No vamos a permitir que haya fraude, desde luego no se va a permitir que ningún funcionario se involucre, participe en procesos electorales, me refiero a funcionarios, servidores públicos federales.

Pero también vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres, que no están pensando -lo digo con toda franqueza- los gobernadores que no se va a meter el gobierno federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas, ahí sí. Vamos a estar muy pendientes", afirmó.

“Vale más decirlo desde ahora para que no estén pensando que nos vamos a quedar callados, el compromiso es: la Presidencia de la República no va a permitir que el dinero del presupuesto federal se destine a favorecer a ningún partido, a ningún candidato, pero también la Presidencia de la República va a estar pendiente de que se garanticen elecciones limpias y libres, y que no se utilice dinero sucio en las elecciones”, advirtió el presidente López Obrador.

