Enrique Alfaro pagó más de 14 millones de pesos a tres calificadoras en marzo

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, sumó una polémica más a su controvertida gestión: ahora se sabe que en marzo su gobierno pagó 14,617,000 pesos a tres calificadoras que definió en una licitación directa.

El pasado 4 de junio, el mandatario presumió en sus redes sociales que “tenía una gran noticia para Jalisco”: la calificadora Fitch Ratings había publicado “una mejora en la perspectiva de la calificación crediticia para las finanzas de la entidad”.

“Para quienes han intentado engañar a la opinión pública diciendo que Jalisco ha hecho mal uso de sus finanzas, que le sigan. Como siempre, son los resultados y el tiempo los que ponen todo en su lugar”, señaló el gobernador.

Sin embargo, ahora se sabe que esta buena calificación costó a los jaliscienses 14, 617,000 pesos, distribuidas entre 3 empresas, cuya licitación fue dada en marzo pasado. Según los informes, a Fitch México se le pagaron 6,345,200 pesos; a 'Moody´s de México 4,368,560 y a HR Ratings 3, 903,400.

Por su parte, Juan Partida Morales, el Secretario de Hacienda, informó que el proceso de contratación fue “ordinario” y negó que este pago incluyera el aumento en la calificación al estado.

“No (el pago no incluye buena nota en las evaluaciones) si no pregúntenle al Gobierno Federal que se la acaban de bajar. Se paga una cuota de manera anual, el número de revisiones depende de ellos; pueden hacer revisiones cuando ellos requieran, pero al menos una vez al año”.

De acuerdo con el funcionario, la revisión hecha por las calificadores “era necesaria para la contratación reciente del endeudamiento” por más de 6 mil millones de pesos.

Esto quiere decir que, con la evaluación positiva de estas calificadoras, Enrique Alfaro pudo incrementar la deuda del Estado para, a su vez, invertirlo a favor de su imagen.

También pagó a medios de comunicación

El pasado 6 de junio, el gobernador de Jalisco compartió un tuit de aliento que le envió un periodista por “enfrentar gallardamente el acoso injusto del gobierno” por su actuar en las protestas por Giovanni López. Unas 24 horas después, dos medios mexicanos revelaron que el Gobierno de Jalisco paga millonarias cantidades de publicidad a medios que son propiedad del historiador Enrique Krauze.

Cuando el gobernador de Jalisco recibió la felicitación del periodista aseguró que nunca olvidaría las palabras de un hombre al que admiraba y respetaba en demasía. Enrique Karuze es un ensayista y editor mexicano que tiene bajo su propiedad la Editorial Clío y la misma dirección en la revista Letra Libres.

De acuerdo con Regeneración, los documentos encontrados en la Secretaría de Administración estatal refieren que el gobierno de Alfaro habría otorgado en 2019 un millón 31 mil 180 pesos a la Editorial Vuelta, de la que se desprende Letras Libres, con el concepto de “difusión por medio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”.

Además en dicho contrato se señala esta casa es “el único proveedor que puede prestar este servicio” bajo el argumento de que esta cuenta con “objetividad y relevancia” además de haber sido creada con la herencia del poeta Octavio Paz en 1999.

Los contratos salieron a la luz en el marco de una fuerte exigencia de justicia por Giovanni López, un albañil de 30 años que fue asesinado por la policía municipal de Jalisco. A raíz de esto, y aunado a la fuerte indignación por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, muchos mexicanos se manifestaron en Jalisco.

Tras fuertes enfrentamientos, comenzaron a reportarse varios jóvenes desaparecidos, presuntamente a manos de la policía. Aunque el gobernador jalisciense ofreció una disculpa, en un comunicado anterior aseguró que los manifestantes habían sido enviados por el gobierno federal desde la Ciudad de México.

