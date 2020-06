El día que un ex comisionado de la PFP intentó matar a La Barbie en un operativo

Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, informó al gobierno de Estados Unidos que el ex comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), Iván Reyes Arzate, “La Reina” intentó asesinarlo, además, que el ex presidente Felipe Calderón sostuvo reuniones con narcotraficantes, reveló Anabel Hernández.

En entrevista para Aristegui en Vivo, la periodista especializada en investigaciones sobre los cárteles de la droga, narró que en 2012 recibió una carta de Édgar Valdez Villarreal en la que revela que en agosto de 2010, cuando se realizó un operativo para detenerlo, en realidad querían asesinarlo.

“La Reina” lideró la unidad de investigaciones especiales de la Policía Federal, llamada SIU (Sensitive Investigative Unit), entre 2008 y 2016. En esa época habría entregado información y ayudado a cárteles como el de los Beltrán Leyva y El Seguimiento 39, asociado al Cártel de Sinaloa.

En 2018, Reyes, fue sentenciado en Chicago a tres años de cárcel por pasar información a los cárteles. Cuando estaba por cumplir la condena fue transferido a Nueva York y acusado de los nuevos cargos de narcotráfico.

Según las autoridades estadounidenses, el ex jefe policial tenía contacto de forma rutinaria con agentes de la DEA en Ciudad de México. A cambio de miles de dólares en sobornos, el ex policía habría ayudado a los cárteles a traficar cocaína. La asistencia a los Beltrán Leyva ocurrió supuestamente a mediados y fines de la década del 2000.

Según Estados Unidos, Reyes desveló a los cárteles la identidad de una fuente de la DEA que, posteriormente, fue secuestrada y asesinada.

Hernández reveló que “La Barbie” trabajaba como informante de la DEA y el FBI al mismo tiempo que era narcotraficante, entre 2008 y 2010. Tal vez, eso explique el porqué de su amplia y enigmática sonrisa cuando fue presentado ante los medios, tras su captura. Por lo mismo, también habría informado al gobierno estadounidense que Calderón Hinojosa sostuvo reuniones con narcotraficantes.

En la carta que Édgar Valdez Villarreal me escribió en diciembre de 2012, donde él decía que era testigo directo de la corrupción de Genaro García Luna, ahora sabemos que esto no sólo me lo había dicho a mí en la carta, ahora se entiende que también se lo había comentado en su momento al Gobierno americano. En la carta señala que el propio Felipe Calderón había encabezado reuniones con narcotraficantes. Supongo, intuyo, que aunque toda la información que le dio La Barbie al gobierno americano todavía está sellada, está clasificada, podemos intuir que si les informó de los policías corruptos, es probable que también les haya informado sobre Felipe Calderón