“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros”: Roberta Jacobson sobre el caso de corrupción contra Genaro García Luna

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el mandato del ex presidente Felipe Calderón, permanece detenido desde principios de diciembre de 2019, acusado por el gobierno de los Estados Unidos por supuesta conspiración en el tráfico de cocaína y corrupción.

Al respecto, la exembajadora estadounidense Roberta Jacobson reveló en una entrevista con el semanario Proceso que tanto el gobierno estadounidense como el mexicano, poseían la información sobre los supuestos nexos de Luna y el Cártel de Sinaloa.

Aseguró, además, que si bien la información que obtenían en el Departamento de estado era por conducto de funcionarios norteamericanos, “venía también de parte de mexicanos, quienes más información recibían y tenían sobre la corrupción de García Luna”.

Roberta Jacobson dijo también que no se puede culpa a los Estados Unidos por no “hacer algo” en su momento, pues “sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad”.

“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más", reveló Jacobson en entrevista con Proceso (Foto: Archivo)

“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a los Estados Unidos por no tomar medidas”, reveló Jacobson al medio mexicano.

Roberta Jacobson estuvo en la Subsecretaría de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2010 a 2011 y en 2012 la sombraron subsecretaria de Estado adjunta. A partir de julio de 2007, asegura Proceso, se hizo cargo de la Iniciativa Mérida y de otros temas de la relación con México y Canadá.

La Iniciativa Mérida es un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad firmado por ambos países en 2007, año en que Felipe Calderón pidió ayuda a los Estados Unidos para combatir el tráfico de armas y narcóticos en territorio nacional. México recibió entonces una ayuda de USD 2,900 millones para financiar equipo militar, capacitación para personal judicial, mejoras en infraestructura judicial, adiestramiento militar e implementación de prevención del delito.

Roberta Jacobson se hizo cargo de la Iniciativa Mérida y de otros temas de la relación con México y Canadá (Foto: Archivo)

Esta no es la primera vez que se sugiere sobre los conocimientos del gobierno de Felipe Calderón sobre los movimientos supuestamente ilegales de Genaro García Luna. Una carta revelada por el diario Milenio dio a conocer que al mandatario le informaron de diversas irregularidades cometidas por el ex funcionario desde febrero de 2008.

En el escrito enviado por el coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, se pueden leer diversas anomalías en materia seguridad pública, donde destaca que García Luna designó en cargos de la Policía Federal a personal de su confianza, con los cuales habría trabajado en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y quienes cometieron desde venta de plazas, secuestros e incluso homicidios.

Herrera Valles, de acuerdo con el mismo medio, le envió una carta más al presidente, donde mencionó que los intentaron disuadir e incluso que lo habían amenazado por escribir y entregar dicha misiva.

El ex presidente Felipe Calderón, negó en un comunicado a través de las redes sociales tener conocimientos de los presuntos vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado.

“Durante mi gobierno la política de seguridad no dependía de una sola Secretaría, menos de una sola persona. Era un trabajo integral, realizado por todas las dependencias del gabinete de Seguridad, y donde se combatió sin distingos a todos los grupos del crimen organizado, incluyendo por supuesto al llamado Cártel del Pacífico”, aseguró el expresidente.

Felipe Calderón neg tener conocimientos de los presuntos vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado (Foto: Iván Stephens / Cuartoscuro)

De acuerdo con la acusación del Tribunal Federal en Brooklyn, en Nueva York, Genaro García Luna, de 51 años de edad, tiene tres tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo por declaraciones falsas. El gobierno estadounidense buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos.

El Tribunal aseguró en su momento que a cambio de sobornos multimillonarios, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, permitió que el Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, operara con impunidad en México.

Fue la periodista Ginger Thompson quien dio a conocer los pormenores de la investigación en contra del ex funcionario público mexicano. “El arresto se produce como parte de una amplia investigación sobre la corrupción mexicana, luego del juicio contra “El Chapo”. García Luna fue acusado durante el juicio de aceptar sobornos de cárteles desde 2005”, añadió Ginger.

