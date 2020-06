En vivo: López Obrador anuncia que las becas a estudiantes de nivel medio superior ahora se entregarán en tarjeta bancaria

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional, y anuncia que 4 millones de jóvenes que cursan educación media superior, ahora podrán recibir su beca a través de una cuenta bancaria, gracias a una reforma constitucional que permite a menores de 18 años tengan acceso a una.

“El día de hoy vamos a dar una buena noticia, no se podía entregar recursos a través de bancos que abrieran cuentas bancarias, los jóvenes de menos de 18 años, que coincide con estudiantes de nivel medio superior, los que estudian lo que se conoce como preparatoria, sea en escuelas de bachilleres, escuelas técnicas, en fin , todos los estudiantes del nivel medio superior están recibiendo una beca y no podían cobrar con una tarjeta bancaria, porque no se les permitía, se hizo una reforma legal, y ahora van a poder cobrar sus becas ya con tarjetas bancarias”, indicó el mandatario mexicano.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que la inclusión a los servicios financieros permitirá a los jóvenes tener un manejo adecuado de los recursos y que nadie más maneje ese dinero.

