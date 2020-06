Galilea Montijo publicó las fotografías con las que intentaron chantajearla

Galilea es uno de los personajes más famosos de la tv mexicana (Instagram: galileamontijo)

La presentadora mexicana Galilea Montijo aseguró que un hombre pretendía chantajearla con revelar supuestas fotografías de ella desnuda; sin embargo, al tratarse de un montaje digital, la conductora decidió publicar las imágenes y explicar la situación.

“Con tristeza les informo que soy víctima de un chantaje relacionado con unas supuestas fotografías de desnudo mías. (OJO si es mi cara, el cuerpo que ponen NO). Al igual que le ha ocurrido a muchas otras mujeres, se usaron fotografías de desnudos en las que a través de un proceso de edición, suplantaron mi identidad con el fin de obtener dinero a cambio de no hacerlas públicas”, publicó en su cuenta de Instagram ante la amenaza de un hombre que exigía dinero a cambio de no hacer públicas las fotografías.

Galilea Montijo publicó las fotos con las que la quisieron chantajear (Foto: Instagram / @gaileamontijo)

Asimismo, la también actriz asumió una actitud congruente al espíritu de los tiempos en materia de equidad de género, y en su papel de mujer agraviada por un presunto extorsionador, Montijo abundó en su testimonio:

“En materia legal, ya he puesto la denuncia ante la autoridad competente en contra de quién o quiénes resulten responsables de este intento de extorsión. Sin embargo, eso no es lo más importante en este caso, ni la razón por la que lo hago público. Me dirijo a ustedes, sobre todo porque creo que en un contexto en el que cada vez se levantan más voces de mujeres valientes que luchan contra la violencia de género, es mi deber unirme a ellas y no callar”.

La conductora de hoy deijo que las fotos eran un montaje (Foto: Instagram / @gaileamontijo)

En su denuncia pública señaló la violencia contra la mujer en sus distintas vertientes, desde el acoso, la intimidación, la cosificación, la discriminación... que usualmente se fundamentan en la misoginia generalizada en sociedades patriarcales. También reivindicó la lucha que emprendieron miles de mujeres al levantar la voz y ser notadas para lograr un mejor mundo.

“Mientras millones de mujeres alrededor del mundo estamos alzando la voz, este cobarde chantaje que atenta contra mi dignidad, se escuda en el anonimato que brindan las redes sociales y las nuevas tecnologías. Ya basta. Siempre he trabajado honradamente y me cuesta mucho aceptar que haya gente vil que, con una ambición desmedida y falta de corazón, busque dañarme a mí, a mi familia y a mi carrera. Gracias siempre por su cariño y apoyo”, señaló.

La también actriz aseguró que era un fotomontaje de photoshop (Foto: Instagram / @gaileamontijo)

Antes de realizar esta publicación, Galilea se tomó unos minutos en la transmisión de este martes del programa Hoy para revelar el intento de chantaje.

Ella explicó que se trata de un montaje y no está dispuesta a ser chantajeada, por lo que ya planeaba una respuesta por la vía legal. “Claramente son photoshop, claramente quiere dinero”, expresó sobre el hombre que la amenazó con vender el material a revistas.

Galilea Montijo tomó acciones legales al respecto (Foto: Instagram / @gaileamontijo)

La presentadora mostró una de las supuestas fotos e indicó que se trataba de un montaje porque aparecía mal colocado un lunar que tiene en el cuello. También dijo que en otra de las fotos que vio a la mujer en cuestión se le notaba una cicatriz de cesárea, la cual ella no tiene.

“Es bien fácil poner la cara en la foto de alguien”, agregó sobre el montaje de las imágenes, que supuestamente habrían sido tomadas cuando ella tenía 18 años, “tomaremos acciones legales”, aseguró en el programa en vivo.

“Yo no me presto a este tipo de cosas, soy una mujer que desde los 14 años trabaja para sacar adelante a mi familia”, cerró respecto a este tema y continuaron con la transmisión.

