“No entro en chantajes de nadie”: Galilea Montijo habló sobre unas supuestas fotos íntimas de su juventud

La presentadora Galilea Montijo se tomó unos minutos en la transmisión de este martes del programa Hoy para revelar que intentaron chantajearla con unas supuestas fotos de su juventud en las que aparecía desnuda.

Galilea explicó que se trata de un montaje y no está dispuesta a ser chantajeada, por lo que ya planea una respuesta por la vía legal. “Claramente son photoshop, claramente quiere dinero”, dijo sobre el hombre que la amenazó con vender el material a revistas.

La presentadora mostró una de las supuestas fotos e indicó que se trataba de un montaje porque aparecía mal colocado un lunar que tiene en el cuello. También dijo que en otra de las fotos que vio a la mujer en cuestión se le notaba una cesárea.

“Es bien fácil poner la cara en la foto de alguien”, comentó sobre el montaje de las imágenes, que supuestamente habrían sido tomadas cuando ella tenía 18 años, y aseguró “tomaremos acciones legales”.

Quiso dejar aclarado el asunto tal como lo hizo en su momento cuando se dijo que apareció en un video pornográfico y demostró que no se trataba de ella.

“Yo no me presto a este tipo de cosas, soy una mujer que desde los 14 años trabajo para sacar adelante a mi familia”, añadió.

Señaló que es “tristísimo” que existan situaciones así, pero dejó en claro “yo no entro en chantajes de absolutamente nadie”.

Sus compañeros en la emisión le demostraron su apoyo y una vez aclarado el asunto siguieron con las actividades habituales del programa.

Sangre europea

Galilea también dio de qué hablar esta semana, pues en la emisión del lunes de Hoy aseguró que tiene sangre portuguesa y bromeó con que podría ser familiar del futbolista Cristiano Ronaldo.

"Me hice un… (test) de tus ancestros, que sale en la sangre de dónde vienes, y sale un porcentaje de la sangre indígena, porque así te lo ponen, mi sangre de Jalisco, de Michoacán y otra parte de aquí de México (CDMX) el treinta y tantos (por ciento) … pero el cuarenta y tantos por ciento de mi sangre… ¿mamá dónde andabas eh?… portuguesa… ¿y qué creen?… un por ciento Suiza… a lo que voy es que probablemente es mi primo Cristiano”, detalló.

El supuesto distanciamiento con Inés Gómez Mont

Hace un par de semanas el periodista Alex Kaffie aseguró que la amistad entre Galilea e Inés Gómez Mont ya no era la misma.

“Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ya no son las amigas que eran. Sí, la mujer mejor pagada en Grupo Televisa y la conductora de programas como Ventaneando, Cuéntamelo YA y Familias Frente Al Fuego (cero exitoso por cierto) han pasado de comer del mismo plato a poner distancia una de la otra”, escribió Kaffie en su columna de El Heraldo de México.

“No se han retirado el habla, pero pasaron de ser íntimas casi hermanas a estar alejadas. Tal vez al leer esta nota suban una historia diciendo que su distanciamiento se debe a Susana Distancia, sin embargo su lejanía se dio desde antes del confinamiento y el quédate en casa”, añadió el periodista.

Las presentadoras respondieron a través de una transmisión en vivo en Instagram y descartaron tener problemas.

"La verdad no sé de dónde inventan tanta cosa. Nunca hemos tenido un problema, nunca hemos tenido alguna diferencia que yo me acuerde. Ojalá no nos agarremos nunca, pero si alguna vez tenemos un problema vamos a solucionarlo en vivo”, aseguró Inés.

En la misma transmisión Inés dijo sentirse aliviada luego de saber que no hay ningún problema con Galilea. “Ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron eso, dije: ‘¿Ya no me quiere mi comadre?, ¿ya no me habla mi comadre?’”.

Con su habitual sentido del humor, Galilea se refirió al asunto: “Oye comadre es que te digo que la gente no sabe, yo creo, por que dicen: ‘son vecinas y no las hemos visto juntas’, la última vez que te vi fue cuando Inesita me metió al TikTok”.

“Pero lo que la gente no sabe es cuántas veces hacemos FaceTime y hasta nuestras agüitas de jamaica hemos tomado”, añadió Gómez Mont.

