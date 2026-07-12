América cae ante LA Galaxy pero deja señales del estilo de Guillermo Almada antes del Apertura 2026

El entrenador de LA Galaxy sonríe mientras jugadores de su equipo y del Club América disputan un partido de fútbol en un estadio. (Instagram: Club América / Facebook: Club América, LA Galaxy)

América cerró su preparación rumbo al Apertura 2026 con una derrota de 1-0 frente al LA Galaxy, un resultado que dejó dudas por la falta de contundencia, pero también indicios claros de la identidad futbolística que busca implantar Guillermo Almada en sus primeras semanas al frente del club.

El conjunto azulcrema enfrentó a un Galaxy que presentó una alineación cercana a su cuadro estelar y que tomó el control del balón durante el arranque del encuentro. Esa superioridad complicó a las Águilas en los primeros minutos, aunque con el paso del tiempo lograron equilibrar el trámite gracias a una presión más agresiva y una mayor presencia en campo rival.

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Cuando América atravesaba su mejor momento, llegó el único gol del partido. Tras una falta cerca del área defendida por Rodolfo Cota, Marco Reus ejecutó un tiro libre que rechazó la zaga. El rebote quedó a Joseph Paintsil, quien definió con un disparo cruzado para vencer al arquero mexicano.

El conjunto azulcrema enfrentó a un Galaxy que presentó una alineación cercana a su cuadro estelar (Facebook: Club América)

América buscó inclinar la cancha

La respuesta del equipo de Almada fue inmediata. América adelantó líneas, generó varias aproximaciones y puso a prueba al guardameta del Galaxy en distintas ocasiones. Incluso, un par de remates fueron despejados sobre la línea de gol. Sin embargo, la falta de definición volvió a convertirse en un problema.

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Henry Martín tampoco logró romper la sequía goleadora y las modificaciones del técnico uruguayo no alcanzaron para evitar la derrota.

Más allá del marcador, el amistoso dejó señales de una propuesta distinta. La presión alta, la recuperación rápida del balón y la intención constante de atacar reflejaron algunos de los principios que han caracterizado a los equipos dirigidos por Almada en el futbol mexicano.

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El análisis de los exfutbolistas Miguel Layún y Moisés Muñoz

Miguel Layún consideró que el funcionamiento del equipo comienza a mostrar la influencia del nuevo cuerpo técnico, aunque reconoció que el proceso apenas inicia. Durante la transmisión de Lavytime también criticó el arbitraje y señaló que la intensidad propia de un amistoso derivó en momentos de tensión innecesarios.

“América está en muchos cambios, está en transición, con un cuerpo técnico nuevo y definitivamente una de las cosas que va a incorporar es la presión alta que estábamos viendo durante este partido. Ojalá que eso le rinda frutos a Almada con las Águilas del América, como ya le rindió en sus otros clubes”, afirmó el exfutbolista.

Miguel Layún consideró que el funcionamiento del equipo comienza a mostrar la influencia del nuevo cuerpo técnico.

Moisés Muñoz compartió una lectura similar. El exportero destacó que el equipo ya refleja rasgos característicos del entrenador uruguayo, especialmente en la presión, el control del balón y la vocación ofensiva, aunque subrayó que todavía falta mejorar la eficacia frente al arco.

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“Me gustó el equipo, el resultado no tanto. Sin embargo, este partido no te da tres puntos; el que da tres puntos es el de la próxima semana”, señaló durante la misma transmisión, al recordar que el verdadero examen llegará con el inicio del torneo.

La sensación de la afición de las Águilas

El resultado también abrió un intenso debate entre los seguidores azulcremas en redes sociales. Una parte de la afición expresó inquietud por la ausencia de refuerzos y por el funcionamiento colectivo, mientras otros prefirieron conceder tiempo al nuevo proyecto encabezado por Guillermo Almada.

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Entre las publicaciones destacaron mensajes como: “Lo que veremos los próximos 6 meses”; “Si llegan los refuerzos, llegarán en la jornada 10. Hay que conformarse con Violante y Alexis de extremos y Henry”; “No se ve nada. No hay ideas. No hay planteamiento. No hay refuerzos buenos”; y también muestras de respaldo al entrenador: “Usted pruebe, profe, el americanismo estamos con usted”.

Con el amistoso concluido, América iniciará el Apertura 2026 con una derrota en el marcador, pero con una propuesta futbolística que ya empieza a mostrar el sello que Guillermo Almada pretende consolidar desde las primeras jornadas del campeonato.

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¿Cuál será el primer rival de Las Águilas?

El Club América arranca su participación en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX enfrentando a Querétaro en la Jornada 1. Este primer partido se jugará el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Corregidora.