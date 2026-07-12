Edith Gallegos nos habla de “Carrie: El musical”: “Todos en nuestra vida hemos sido Carrie por un momento”

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Carrie: El Musical llega al Foro Shakespeare con una propuesta que toma uno de los relatos más reconocibles de Stephen King y lo convierte en una experiencia escénica de musical.

La temporada va del 11 de julio al 29 de agosto, con funciones cada sábado a las 12:00 horas. Edith Gallegos, la actriz que da vida a Carrie White, habló sobre el personaje, la dinámica con su elenco y el reto de llevar a escena la emblemática escena-

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Una historia incómoda que el musical vuelve íntima

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La obra no suaviza los temas que hicieron famosa a Carrie. El bullying, el fanatismo religioso y el abuso emocional están en el centro de la puesta en escena. Edith Gallegos advierte que el público se va a topar con realidades que muchas veces se prefiere no ver.

“A lo que se va a enfrentar el público al ver esta obra es que, número uno, se van a enfrentar a muchas realidades que a veces queremos ignorar, que son incómodas, cosas que pasan todos los días y que a veces decidimos ignorar. Y aparte, ya que es un musical, le da una versión más íntima y le da otro lado y otra perspectiva a lo que normalmente conocemos de la historia. A través de las canciones le da más profundidad a los personajes, a lo que sienten.”

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La música de la producción no responde al estereotipo del género. Edith confiesa que ella misma se sorprendió cuando empezó a investigar la obra.

“Mucha gente está acostumbrada a que los musicales son de que amor, brillitos, abrazos. Yo igual cuando me enteré del musical de Carrie, siendo fan de Carrie, dije: ‘Ah, caray, un musical de Carrie’. Como que eso me sacó de onda, la verdad. Pero el escuchar la música, la verdad es que está perfectamente adecuada al tono de la historia. Inclusive creo que le daría más dramatismo o más sabor.”

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Identificarse con Carrie, aun teniendo una familia funcional

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Para encarnar a Carrie White, Edith encontró un punto de partida en la experiencia universal del rechazo y otro en la distancia con la historia de su propio personaje. Ambas cosas, dice, le sirvieron por igual.

“En mi caso, fue tanto un reto como identificarme, ya que siento que todos en nuestra vida hemos sido Carrie por un momento, ya que a veces no nos sentimos entendidos o escuchados o hemos pasado por momentos fuertes. Entonces, por ese lado me sirve mucho atribuirle todo eso a mi personaje y darle esta intimidad y realismo que le quiero dar. Y también un reto, ya que, pues afortunadamente tengo una familia funcional, entonces buscar este lado también ha sido un reto.”

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Trabajar con Samantha Salgado

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Uno de los ejes de la historia es la relación entre Carrie y su madre, Margaret White, interpretada por Samantha Salgado, actriz con gran trayectoria. Edith describe ese vínculo en escena como un aprendizaje constante.

“Samantha Salgado, que es la actriz que interpreta a Margaret White, me encanta porque, para empezar, ella es un pedazo de actriz y cantante. La historia no habla solo del bullying, también habla de las creencias de la familia, de cómo a veces lo que creemos que está bien y hacemos bien, en realidad capaz no está ayudando tanto como creemos. Hablar con ella y conectar ha sido un reto, pero también hemos aprendido mucho de ella. Esos personajes, Carrie y Margaret, tienen que conectar demasiado. Y la verdad siento que estamos honrando muy bien a estos personajes.”

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El baño de sangre en escena

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La secuencia final —uno de los momentos más reconocibles de la cultura pop del terror— también tiene su lugar en el escenario. Edith cuenta que el día del estreno la reacción del público fue inmediata.

“Hoy que tuvimos nuestro estreno, cuando salimos de función estuvimos platicando con gente de la audiencia y nos mencionaron que se impresionaron, ya que, pues sí, siempre es impresionante ver cómo bañan a alguien así de sangre, entre comillas. Es impresionante y, como mencionaste, de los momentos más icónicos de la cultura pop, del terror de los setentas.”

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El teatro y las nuevas generaciones

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Al cierre de la charla, Edith reflexiona sobre cómo acercar el teatro a un público joven que creció con la pantalla en la mano. Su propuesta va más allá de la promoción: es un argumento sobre lo que el teatro puede hacer que ninguna otra pantalla puede.

“Lo que haría sería impregnar esto de decirle a las nuevas generaciones que el teatro no solamente es ir a pasar un rato, a reírte. También puedes aprender muchas cosas que a veces no puedes aprender en otros lugares. Puedes inclusive conectar contigo mismo. Una vez fui a ver una obra de teatro ante el Foro Shakespeare, que estaba pasando por un momento un poco fuerte en mi vida, y al ver esa obra me hizo concientizar muchas cosas. Ir al teatro no solamente es ir un ratito, también te puede ayudar con tus metas personales, con tus pensamientos, con todo lo que tienes dentro de ti.”

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Carrie: El Musical se presenta en el Foro Shakespeare todos los sábados a las 12:00 horas, hasta el 29 de agosto.