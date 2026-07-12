Alejandra Capetillo revela el motivo por el que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

(IG: @alecapetilloga)

La modelo, Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reveló el diagnóstico que le dieron tras haber sido hospitalizada a inicios de julio.

Alejandra Capetillo fue hospitalizada a causa de un fuerte dolor parecido a una apendicitis, estos síntomas, en combinación con fiebre, la obligaron a acudir al medico junto a su hermana.

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La modelo, que actualmente vive en España, en un inicio no reveló el diagnostico obtenido en la revisión.

El pasado 9 de julio, compartió con sus seguidores el motivo que la mantuvo hospitalizada en un hospital de Madrid.

¿Cuál fue la causa que la llevó al hospital?

Alejandra Capetillo compartió a sus seguidores que el padecimiento fue un quiste hemorrágico, esto lo reveló durante un platica con su hermana Ana Paula Capetillo.

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Ante este diagnostico, Alejandra comentó que el médico le prohibió realizar cualquier tipo de actividad física en su proceso de recuperación.

“Fue muy doloroso, desde que me vieron lo del quiste hemorrágico y que no puedo hacer absolutamente nada de ejercicio, solo caminar lo indispensable”, mencionó.

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Capetillo compartió que no poder realizar actividad física la pone realmente triste.

“Lo hago principalmente por mi saludad mental, porque me estoy dando cuenta que sin mi ejercicio en la mañana, si estoy muy triste”, señaló Alejandra.

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Ale Capetillo ya se encuentra en México (IG)

Junto a su hermana, Ana Pau, hicieron una comparación con el personaje Tristeza, de la película Intensamente, mencionando que Alejandra tenía un parecido con ella.

Hasta el momento, Alejandra, se encuentra bajo tratamiento médico y continúa con su recuperación, sin embargo, no ha compartido nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.

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Sus seguidores en redes sociales se encuentran pendientes a la evolución en su estado de salud.

¿Qué es un quiste hemorrágico?

Un quiste hemorrágico es una acumulación de sangre dentro de un quiste, generalmente en el ovario.

Este tipo de quiste se forma cuando un vaso sanguíneo de la pared del quiste se rompe, lo que provoca que el interior se llene de sangre.

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Los quistes hemorrágicos suelen desarrollarse como parte del ciclo ovárico normal y, en la mayoría de los casos, desaparecen por sí solos después de algunas semanas.

Los síntomas pueden incluir dolor pélvico, sensación de presión y, en casos más graves, sangrado o ruptura del quiste, lo que puede requerir atención médica.

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El diagnóstico se confirma mediante estudios de imagen, como una ecografía, y el tratamiento depende de la severidad de los síntomas y el tamaño del quiste.

Yeya, madre de Eduardo Capetillo y abuela de la modelo, murió el 22 de enero IG: @alecapetilloga

¿Quién es Alejandra Capetillo?

Alejandra Capetillo es hija de los reconocidos artistas mexicanos Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Nació en el seno de una familia famosa dentro del mundo del espectáculo en México, lo que la ha mantenido en el ojo público desde una edad temprana.

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En los últimos años, Alejandra ha destacado por su presencia en redes sociales, forjando su propia identidad tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Su contenido se basa principalmente en compartir aspectos de su vida cotidiana, sus intereses y proyectos personales. En sus publicaciones suelen aparecer temas relacionados con estilo de vida, viajes, belleza y reflexiones sobre crecimiento personal.

Alejandra cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, mientras que en su cuenta de TikTok tiene más de 700 mil seguidores.

(IG: @alejandracapetilloga)

Además de su faceta pública como influencer, Alejandra ha mostrado interés en el mundo del arte y la moda. A través de sus plataformas, ha colaborado con marcas y ha participado en algunas campañas relacionadas con estilo y belleza.

Su presencia en eventos sociales y de entretenimiento también la mantiene vinculada con el medio artístico mexicano.

Alejandra Capetillo continúa desarrollando su carrera en el ámbito digital, consolidando una comunidad de seguidores que valoran su autenticidad y sus mensajes inspiradores.

La relación con sus padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, sigue siendo cercana, y en varias ocasiones ha compartido momentos familiares que evidencian el fuerte lazo que mantiene con su entorno más cercano.