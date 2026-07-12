México

Alejandra Capetillo revela el motivo por el que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

La modelo compartió su diagnostico y su proceso de recuperación

Guardar
Google icon
(IG: @alecapetilloga)
(IG: @alecapetilloga)

La modelo, Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reveló el diagnóstico que le dieron tras haber sido hospitalizada a inicios de julio.

Alejandra Capetillo fue hospitalizada a causa de un fuerte dolor parecido a una apendicitis, estos síntomas, en combinación con fiebre, la obligaron a acudir al medico junto a su hermana.

PUBLICIDAD

La modelo, que actualmente vive en España, en un inicio no reveló el diagnostico obtenido en la revisión.

El pasado 9 de julio, compartió con sus seguidores el motivo que la mantuvo hospitalizada en un hospital de Madrid.

¿Cuál fue la causa que la llevó al hospital?

Alejandra Capetillo compartió a sus seguidores que el padecimiento fue un quiste hemorrágico, esto lo reveló durante un platica con su hermana Ana Paula Capetillo.

PUBLICIDAD

Ante este diagnostico, Alejandra comentó que el médico le prohibió realizar cualquier tipo de actividad física en su proceso de recuperación.

“Fue muy doloroso, desde que me vieron lo del quiste hemorrágico y que no puedo hacer absolutamente nada de ejercicio, solo caminar lo indispensable”, mencionó.

Capetillo compartió que no poder realizar actividad física la pone realmente triste.

“Lo hago principalmente por mi saludad mental, porque me estoy dando cuenta que sin mi ejercicio en la mañana, si estoy muy triste”, señaló Alejandra.

Alejandra Capetillo
Ale Capetillo ya se encuentra en México (IG)

Junto a su hermana, Ana Pau, hicieron una comparación con el personaje Tristeza, de la película Intensamente, mencionando que Alejandra tenía un parecido con ella.

Hasta el momento, Alejandra, se encuentra bajo tratamiento médico y continúa con su recuperación, sin embargo, no ha compartido nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.

Sus seguidores en redes sociales se encuentran pendientes a la evolución en su estado de salud.

¿Qué es un quiste hemorrágico?

Un quiste hemorrágico es una acumulación de sangre dentro de un quiste, generalmente en el ovario.

Este tipo de quiste se forma cuando un vaso sanguíneo de la pared del quiste se rompe, lo que provoca que el interior se llene de sangre.

Los quistes hemorrágicos suelen desarrollarse como parte del ciclo ovárico normal y, en la mayoría de los casos, desaparecen por sí solos después de algunas semanas.

Los síntomas pueden incluir dolor pélvico, sensación de presión y, en casos más graves, sangrado o ruptura del quiste, lo que puede requerir atención médica.

El diagnóstico se confirma mediante estudios de imagen, como una ecografía, y el tratamiento depende de la severidad de los síntomas y el tamaño del quiste.

Yeya, madre de Eduardo Capetillo y abuela de la modelo, murió el 22 de enero IG: @alecapetilloga

¿Quién es Alejandra Capetillo?

Alejandra Capetillo es hija de los reconocidos artistas mexicanos Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Nació en el seno de una familia famosa dentro del mundo del espectáculo en México, lo que la ha mantenido en el ojo público desde una edad temprana.

En los últimos años, Alejandra ha destacado por su presencia en redes sociales, forjando su propia identidad tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Su contenido se basa principalmente en compartir aspectos de su vida cotidiana, sus intereses y proyectos personales. En sus publicaciones suelen aparecer temas relacionados con estilo de vida, viajes, belleza y reflexiones sobre crecimiento personal.

Alejandra cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, mientras que en su cuenta de TikTok tiene más de 700 mil seguidores.

(IG: @alejandracapetilloga)
(IG: @alejandracapetilloga)

Además de su faceta pública como influencer, Alejandra ha mostrado interés en el mundo del arte y la moda. A través de sus plataformas, ha colaborado con marcas y ha participado en algunas campañas relacionadas con estilo y belleza.

Su presencia en eventos sociales y de entretenimiento también la mantiene vinculada con el medio artístico mexicano.

Alejandra Capetillo continúa desarrollando su carrera en el ámbito digital, consolidando una comunidad de seguidores que valoran su autenticidad y sus mensajes inspiradores.

La relación con sus padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, sigue siendo cercana, y en varias ocasiones ha compartido momentos familiares que evidencian el fuerte lazo que mantiene con su entorno más cercano.

Temas Relacionados

Alejandra CapetilloBiby GaitánEduardo Capetillomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

El tapatío de la escudería Cadillac busca mejorar su historial en Spa-Francorchamps tras un año de ausencia

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Rosa Icela supervisa trabajos en puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata

La titular de la Secretaría de Gobernación destacó que el puesto de mando trabaja las 24 horas, los siete días a la semana

Rosa Icela supervisa trabajos en puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de julio

Cuando una foto deja de ser un recuerdo: probamos la IA del HONOR 600 para animar imágenes del Mundial

Ver como en segundos me entrega un video casi perfecto, es una muestra de cómo ha avanzado el desarrollo e investigación de la IA para todas las personas y no solo empresas

Cuando una foto deja de ser un recuerdo: probamos la IA del HONOR 600 para animar imágenes del Mundial

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Los arrestados portaban armas y presunta droga, en medio de la disputa entre células delictivas por el control de la zona

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Rinden homenaje a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán asesinado a balazos

Detienen a “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas

Se fugan internos del Cereso 2 de Hermosillo: corporaciones de los tres órdenes de gobierno los buscan

Operativo en Tijuana: detienen a presunto distribuidor de droga con arma corta y 600 dosis de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Edith Gallegos nos habla de “Carrie: El musical”: “Todos en nuestra vida hemos sido Carrie por un momento”

Edith Gallegos nos habla de “Carrie: El musical”: “Todos en nuestra vida hemos sido Carrie por un momento”

Revelan precios oficiales de los boletos para Elton John en cada sección del Estadio Banorte

Altair Jarabo pone fin a los rumores de separación con románticas fotos: “Celebrando con mi persona favorita”

¿Cuándo vuelve Rosalía a México? Estas son las próximas fechas, lugares y horarios del Lux Tour en el país

Juan Vergara nos habla de “Cosas que pienso los domingos”, una obra sobre las preguntas que nos hacemos en soledad

DEPORTES

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, premia a Jude Bellingham como el futbolista del partido Inglaterra vs Noruega

Regresa la Liga Mx: así se jugará la Fecha 1 del torneo Apertura 2026

Afición mexicana reconoce a Noruega tras eliminación en el Mundial 2026

¿Infidelidad de Mateo Chávez? Por esta razón están acusando al Tiloncito