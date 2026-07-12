México Deportes

Chivas, Monterrey y América cierran su pretemporada: así les fue a los equipos de Liga MX en sus amistosos

Los encuentros dejaron a los tres clubes con escenarios distintos rumbo al Apertura 2026, tras el parón por la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Los dirigidos por Milito, Almeyda y Almada utilizaron sus partidos finales para medir intensidad y adaptar a los fichajes en la antesala de la Jornada 1. (Composición: Raúl A. GOnzález/Infobae México)
Los dirigidos por Milito, Almeyda y Almada utilizaron sus partidos finales para medir intensidad y adaptar a los fichajes en la antesala de la Jornada 1. (Composición: Raúl A. GOnzález/Infobae México)

La pretemporada de la Liga MX concluyó este fin de semana con partidos que marcaron el cierre de preparación de tres de los clubes más populares: Chivas, Monterrey y América.

Cada uno afrontó su último ensayo con distintos resultados, pero todos con la mirada puesta en el arranque del Apertura 2026.

Los partidos de preparación sirvieron para probar refuerzos, ajustar sistemas y medir el ritmo competitivo tras el parón por el Mundial 2026. REUTERS/Michelle Freyria
Los partidos de preparación sirvieron para probar refuerzos, ajustar sistemas y medir el ritmo competitivo tras el parón por el Mundial 2026. REUTERS/Michelle Freyria

Los encuentros sirvieron para probar refuerzos, ajustar sistemas y medir el ritmo competitivo tras el parón por el Mundial 2026. Más allá de los marcadores, lo importante fue observar cómo se perfilan estos equipos para la Jornada 1 del torneo.

PUBLICIDAD

Chivas: victoria mínima y confianza renovada

El Rebaño Sagrado cerró su pretemporada con un triunfo 1-0 sobre Leones Negros en Verde Valle. El gol de Daniel Aguirre bastó para que el equipo de Gabriel Milito se despidiera con buenas sensaciones.

  • Refuerzos en acción: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda sumaron minutos como los nuevos refuerzos del Rebaño.
  • Solidez táctica: Milito probó variantes en ataque y defensa.
  • Confianza al máximo: el triunfo refuerza el ánimo de cara al debut contra Toluca.
Chivas cierra su pretemporada con un triunfo 1-0 sobre Leones Negros en Verde Valle con gol de Daniel Aguirre. (Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images)
Chivas cierra su pretemporada con un triunfo 1-0 sobre Leones Negros en Verde Valle con gol de Daniel Aguirre. (Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images)

El resultado fue corto, pero suficiente para que Chivas llegue con confianza al inicio del torneo. La victoria refuerza la idea de que el equipo está listo para competir desde la primera jornada.

PUBLICIDAD

Monterrey: derrota que deja lecciones

Los Rayados cayeron 2-1 frente al Sporting FC de Costa Rica en el Estadio BBVA. Pese a que Víctor Guzmán adelantó a los regios, los visitantes remontaron en la recta final.

  • Debut de Almeyda: primer ensayo del nuevo DT.
  • Refuerzos en acción: Diego Rossi sumó minutos, Uroš Đurđević debutó.
  • Aspectos a corregir: falta de contundencia y ajustes defensivos.
Matías Almeyda debuta como DT de Rayados y observa ajustes por falta de contundencia antes del debut ante Santos Laguna. EFE/ Javier Lizón
Matías Almeyda debuta como DT de Rayados y observa ajustes por falta de contundencia antes del debut ante Santos Laguna. EFE/ Javier Lizón

La derrota deja lecciones importantes para Almeyda y sus dirigidos, que deberán ajustar rápido antes del debut contra Santos Laguna. Más allá del marcador, el amistoso permitió observar variantes y medir la adaptación de los refuerzos.

América: derrota amarga en Los Angeles

Las Águilas cayeron sorpresivamente ante la LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park. Fue un partido cerrado, pero el equipo de Guillermo Almada no logró sobreponerse tras el gol tempranero.

  • Nuevo ciclo: Almada debutó en el banquillo con dudas entre la afición.
  • Inconsistencias y falta de contundencia : América llega con muy poca propuesta competitiva al Apertura 2026.
Las Águilas fueron superadas en el Dignity Health Sports Park. IMAGN IMAGES/William Liang
Las Águilas fueron superadas en el Dignity Health Sports Park. IMAGN IMAGES/William Liang

Aunque el marcador fue adverso, el plantel deberá sobreponerse y demostrar personalidad para el arranque del torneo. El amistoso sirvió para afinar detalles y confirmar que el proyecto Almada parte con argumentos.

En este sentido, el Apertura 2026 arranca con expectativas altas y con tres proyectos que prometen ser protagonistas desde la primera jornada.

Temas Relacionados

ChivasClub AméricaRayadosMonterreyLiga MXApertura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

El tapatío de la escudería Cadillac busca mejorar su historial en Spa-Francorchamps tras un año de ausencia

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, premia a Jude Bellingham como el futbolista del partido Inglaterra vs Noruega

Tras la destacada actuación del inglés, Michelle fue la encargada de otorgarle el reconocimiento

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, premia a Jude Bellingham como el futbolista del partido Inglaterra vs Noruega

Regresa la Liga Mx: así se jugará la Fecha 1 del torneo Apertura 2026

Cruz Azul es el vigente campeón del Futbol Mexicano y Atlante FC regresa a la máxima categoría tras 12 años de ausencia

Regresa la Liga Mx: así se jugará la Fecha 1 del torneo Apertura 2026

Afición mexicana reconoce a Noruega tras eliminación en el Mundial 2026

Al ganarse el cariño del pueblo mexicano, los fans aplaudieron la actuación de los Vikingos, especialmente de su goleador Erling Haaland

Afición mexicana reconoce a Noruega tras eliminación en el Mundial 2026

¿Infidelidad de Mateo Chávez? Por esta razón están acusando al Tiloncito

Después de caer en octavos del Mundial 2026, una serie de indirectas atribuidas a su expareja disparan las especulaciones sobre su vida sentimental

¿Infidelidad de Mateo Chávez? Por esta razón están acusando al Tiloncito
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Rinden homenaje a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán asesinado a balazos

Detienen a “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas

Se fugan internos del Cereso 2 de Hermosillo: corporaciones de los tres órdenes de gobierno los buscan

Operativo en Tijuana: detienen a presunto distribuidor de droga con arma corta y 600 dosis de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Capetillo revela el motivo por el que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

Alejandra Capetillo revela el motivo por el que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

Edith Gallegos nos habla de “Carrie: El musical”: “Todos en nuestra vida hemos sido Carrie por un momento”

Revelan precios oficiales de los boletos para Elton John en cada sección del Estadio Banorte

Altair Jarabo pone fin a los rumores de separación con románticas fotos: “Celebrando con mi persona favorita”

¿Cuándo vuelve Rosalía a México? Estas son las próximas fechas, lugares y horarios del Lux Tour en el país

DEPORTES

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, premia a Jude Bellingham como el futbolista del partido Inglaterra vs Noruega

Regresa la Liga Mx: así se jugará la Fecha 1 del torneo Apertura 2026

Afición mexicana reconoce a Noruega tras eliminación en el Mundial 2026

¿Infidelidad de Mateo Chávez? Por esta razón están acusando al Tiloncito