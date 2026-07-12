Chivas, Monterrey y América cierran su pretemporada: así les fue a los equipos de Liga MX en sus amistosos

Los dirigidos por Milito, Almeyda y Almada utilizaron sus partidos finales para medir intensidad y adaptar a los fichajes en la antesala de la Jornada 1. (Composición: Raúl A. GOnzález/Infobae México)

La pretemporada de la Liga MX concluyó este fin de semana con partidos que marcaron el cierre de preparación de tres de los clubes más populares: Chivas, Monterrey y América.

Cada uno afrontó su último ensayo con distintos resultados, pero todos con la mirada puesta en el arranque del Apertura 2026.

Los partidos de preparación sirvieron para probar refuerzos, ajustar sistemas y medir el ritmo competitivo tras el parón por el Mundial 2026. REUTERS/Michelle Freyria

Los encuentros sirvieron para probar refuerzos, ajustar sistemas y medir el ritmo competitivo tras el parón por el Mundial 2026. Más allá de los marcadores, lo importante fue observar cómo se perfilan estos equipos para la Jornada 1 del torneo.

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Chivas: victoria mínima y confianza renovada

El Rebaño Sagrado cerró su pretemporada con un triunfo 1-0 sobre Leones Negros en Verde Valle. El gol de Daniel Aguirre bastó para que el equipo de Gabriel Milito se despidiera con buenas sensaciones.

Refuerzos en acción : Jordan Carrillo y Kevin Castañeda sumaron minutos como los nuevos refuerzos del Rebaño.

Solidez táctica : Milito probó variantes en ataque y defensa.

Confianza al máximo: el triunfo refuerza el ánimo de cara al debut contra Toluca.

Chivas cierra su pretemporada con un triunfo 1-0 sobre Leones Negros en Verde Valle con gol de Daniel Aguirre. (Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images)

El resultado fue corto, pero suficiente para que Chivas llegue con confianza al inicio del torneo. La victoria refuerza la idea de que el equipo está listo para competir desde la primera jornada.

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Monterrey: derrota que deja lecciones

Los Rayados cayeron 2-1 frente al Sporting FC de Costa Rica en el Estadio BBVA. Pese a que Víctor Guzmán adelantó a los regios, los visitantes remontaron en la recta final.

Debut de Almeyda : primer ensayo del nuevo DT.

Refuerzos en acción : Diego Rossi sumó minutos, Uroš Đurđević debutó.

Aspectos a corregir: falta de contundencia y ajustes defensivos.

Matías Almeyda debuta como DT de Rayados y observa ajustes por falta de contundencia antes del debut ante Santos Laguna. EFE/ Javier Lizón

La derrota deja lecciones importantes para Almeyda y sus dirigidos, que deberán ajustar rápido antes del debut contra Santos Laguna. Más allá del marcador, el amistoso permitió observar variantes y medir la adaptación de los refuerzos.

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América: derrota amarga en Los Angeles

Las Águilas cayeron sorpresivamente ante la LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park. Fue un partido cerrado, pero el equipo de Guillermo Almada no logró sobreponerse tras el gol tempranero.

Nuevo ciclo : Almada debutó en el banquillo con dudas entre la afición.

Inconsistencias y falta de contundencia : América llega con muy poca propuesta competitiva al Apertura 2026.

Las Águilas fueron superadas en el Dignity Health Sports Park. IMAGN IMAGES/William Liang

Aunque el marcador fue adverso, el plantel deberá sobreponerse y demostrar personalidad para el arranque del torneo. El amistoso sirvió para afinar detalles y confirmar que el proyecto Almada parte con argumentos.

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En este sentido, el Apertura 2026 arranca con expectativas altas y con tres proyectos que prometen ser protagonistas desde la primera jornada.